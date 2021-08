https://it.sputniknews.com/20210823/bitcoin-torna-sopra-quota-50000-non-succedeva-dal-15-maggio-12618635.html

Bitcoin torna sopra quota 50.000$: non succedeva dal 15 maggio

È la prima volta, dallo scorso 15 di maggio, che la criptovaluta torna a sfondare il muro psicologico dei 50.000$, dopo mesi al ribasso. 23.08.2021, Sputnik Italia

economia

bitcoin

Il prezzo del Bitcoin, la criptovaluta più popolare e diffusa, è aumentato di oltre l',1,80% nelle ultime 24 ore, tornando a superare la soglia dei 50.000$.I dati dell'exchange di criptovalute, Coindesk, hanno mostrato che Bitcoin è stato scambiato in rialzo dell'1,84%, attestandosi a quota 50.160$ alle 08:27 di lunedì.Valori confermati anche dal portale CoinMarketCap, dove il Bitcoin ha registrato, alla stessa ora, un aumento dell'1,83%, per un valore di 50.104$.Secondo alcuni analisti, il primo segnale positivo per il rialzo del Bitcoin lo avrebbe dato proprio colui che ne aveva innescato anche il ribasso a maggio, ovvero Elon Musk.Questi, poco più di un mese fa, aveva affermato di possedere Bitcoin e altre criptovalute nel suo portafoglio finanziario personale e che Tesla potrebbe in seguito tornare ad accettare la criptovaluta come mezzo di pagamento per l’acquisto delle auto elettriche.

2021

economia, bitcoin