Bertolaso: “In Lombardia per la nuova fase dei vaccini più farmacie e le aziende”

Il piano della Regione per alleggerire le strutture sanitarie, per completare la campagna di immunizzazione e per le terze dosi. 23.08.2021, Sputnik Italia

Ci saranno hub medio-piccoli, con posizioni strategiche sul territorio, sarà coinvolto il personale sanitario che non lavora tutti i giorni in ospedale, come i medici di famiglia, e si punterà su farmacie e aziende.Sono questi alcuni degli elementi del piano per le vaccinazioni della Regione Lombardia illustrati da Guido Bertolaso sul Corriere della Sera.Per Bertolaso, anche le aziende faranno la loro parte: "Finora hanno vaccinato poco perché quando è stato dato il via libera a questo filone della campagna, tanti dipendenti si erano già immunizzati. Ma saranno strategiche per i richiami. E giocheranno un ruolo anche le farmacie: 21 hanno da poco iniziato con le somministrazioni in via sperimentale”.La terza dose servirà in autunnoPer il consulente della Regione, inoltre, la terza dose è "un’indiscutibile esigenza”, perché è probabile che “l’immunità cali, quindi è necessario rinforzarla in vista dell’autunno”.

