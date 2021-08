https://it.sputniknews.com/20210823/australia-15-cani-soppressi-perche-rimasti-senza-nuovi-padroni-a-causa-del-lockdown-12628896.html

Australia, 15 cani soppressi perché rimasti senza nuovi padroni a causa del lockdown

Australia, 15 cani soppressi perché rimasti senza nuovi padroni a causa del lockdown

Quindici cani randagi, tra cui dieci cuccioli, sono stati soppressi dal personale del rifugio per animali del consiglio di contea di Bourke, in Australia. 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T22:15+0200

2021-08-23T22:15+0200

2021-08-23T22:15+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/9582521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0899fc7ced854419214874b7df1887d2.jpg

La drastica misura si è rivelata inevitabile perchè dopo i ripetuti lockdown anti diffusione del coronavirus nessuno ha potuto prenderli, ha riferito oggi il canale televisivo ABC.In altre parole, le autorità hanno cercato di proteggere la popolazione locale dal rischio di contrarre il COVID-19, non permettendo ai volontari di contee vicine di venire per prendere gli animali.Allo stesso tempo, stando a quanto riferito da ABC, la scorsa settimana il consiglio ha contattato due volte l'organizzazione di volontariato che di solito prendeva i cuccioli, ma quest'ultima non poteva recarsi nella contea a causa delle restrizioni legate al COVID.Il dipartimento per gli affari dell'autogoverno locale del Nuovo Galles sta indagando su quanto accaduto, esaminando anche denunce degli animalisti. Allo stesso tempo, ai consigli locali è stato suggerito di impegnarsi per trovare proprietari ad animali randagi, utilizzando per ciò telecomunicazioni e servizi di consegna.Durante la pandemia, osserva ABC, per compensare la mancanza di socializzazione è cresciuto l'interesse per gatti e cani. Le raccomandazioni delle autorità sanitarie non richiedono la chiusura al pubblico dei rifugi per animali, i loro dipendenti hanno il diritto di andare a lavorare. Inoltre, sono incoraggiati coloro che prendono gli animali ad adottarli dai canili anzichè nei negozi.

https://it.sputniknews.com/20210608/studio-rivela-socializzare-con-luomo-per-i-cani-e-una-caratteristica-innata-11659441.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo