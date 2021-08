https://it.sputniknews.com/20210823/astronauta-pubblica-su-twitter-una-foto-delluragano-henri-visto-dallo-spazio-12620608.html

Astronauta pubblica su Twitter una foto dell'uragano Henri visto dallo spazio

Astronauta pubblica su Twitter una foto dell'uragano Henri visto dallo spazio

La tempesta minaccia la città di New York e la costa dello stato del New England. 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T14:41+0200

2021-08-23T14:41+0200

2021-08-23T14:41+0200

mondo

usa

maltempo

uragano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12620583_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee2a79abbe01763a4574e9f63c03b611.jpg

Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno avvistato l'uragano Henri dall'orbita, con l'astronauta della NASA Megan McArthur che ha pubblicato su Twitter una foto della tempesta dallo spazio.Il lento uragano tropicale Henri domenica si è avvicinato a Westerly, nel Rhode Island, negli Stati Uniti. Tuttavia, i resoconti dei media locali suggeriscono che esiste la possibilità di forti piogge nel New England occidentale e nell'est di New York.Secondo quanto riferito, il satellite meteorologico GOES-East ha tracciato Henri, che si stava avvicinando alla costa orientale degli Stati Uniti, e l'uragano Grace, che ha toccato terra in Messico, nella penisola orientale dello Yucatan, giovedì.Sabato, il governatore uscente di New York Andrew Cuomo ha cpnsigliato alle persone nelle aree soggette a inondazioni di evacuare, mentre il sindaco della Grande Mela ha emanato lo stato di emergenza.Henri è il primo uragano a colpire la zona del New England negli ultimi 30 anni. Nel 1991 il New England fu colpito dall'uragano Bob, mentre Long Island fu colpita dall'uragano Gloria nel 1986.

https://it.sputniknews.com/20210807/spazio-lesplosione-di-una-supernova-immortalata-per-la-prima-volta-dagli-scienziati--12417175.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, maltempo, uragano