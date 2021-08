https://it.sputniknews.com/20210823/afghanistan-ultimatum-dei-talebani-a-biden-ritiro-completo-entro-il-31-agosto-o-reagiremo-12622070.html

Afghanistan, ultimatum dei talebani a Biden: "Ritiro completo entro il 31 agosto o reagiremo"

Afghanistan, ultimatum dei talebani a Biden: "Ritiro completo entro il 31 agosto o reagiremo"

Il premier britannico Johnson intenderebbe proporre al presidente Usa di ritardare il ritiro delle truppe americane, secondo quanto anticipato dal Telegraph... 23.08.2021, Sputnik Italia

I talebani* hanno avvertito gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che le operazioni di ritiro, così come l'evacuazione di Kabul, dovranno essere concluso entro il 31 agosto. Allo scadere del tempo previsto, le truppe della coalizione ancora sul territorio verranno considerate forze occupanti. I nuovi padroni dell'Afghanistan promettono una reazione.L'ultimatum arriva da Doha, dove il portavoce dei talebani, il dottor Suhail Shaheen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky News.Le evacuazioniNon sarà concesso altro tempo, neanche per ragioni umanitarie, per proseguire con le operazioni di evacuazione dal Paese.Prolungare il ritiro? Le dichiarazioni di Shaheen arrivano dopo la pubblicazione sulla stampa britannica di alcune indiscrezioni sulla riunione dei leader del G7, convocata da Boris Johnson per martedì.Sembrerebbe che il premier britannico abbia intenzione di chiedere al presidente Biden di ritardare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, secondo quanto riferisce il Telegraph citando fonti di Downing Street.I colloqui della riunione urgente del 24 agosto ruoteranno attorno alla questione dell'evacuazione degli americani e degli afghani "vulnerabili" e dell'assistenza umanitaria per i rifugiati. Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, mentre Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Al momento, nel Paese è in atto una crisi umanitaria, con migliaia di sfollati che stanno cercando di fuggire in seguito alla presa di potere da parte del gruppo estremista.Il premier britannico Boris Johnson riunirà questo martedì i leader dei Paesi del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

