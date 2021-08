https://it.sputniknews.com/20210823/afghanistan-sparatoria-allaeroporto-di-kabul-1-morto-e-3-feriti-coinvolta-anche-la-bundeswehr-12617699.html

Afghanistan, sparatoria all'aeroporto di Kabul: 1 morto e 3 feriti, coinvolta anche la Bundeswehr

Ancora sconosciute le identità degli aggressori. L'incidente è avvenuto all'ingresso nord dell'aeroporto di Kabul. 23.08.2021, Sputnik Italia

La Bundeswehr tedesca ha affermato che un membro delle forze di sicurezza afghane è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco avvenuto all'aeroporto internazionale di Kabul il 23 agosto. Stando a quanto riportato nel comunicato, anche le forze americane e tedesche sono state coinvolte nella sparatoriaRimane alta la tensione nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kabul da dove sempre più persone cercano di fuggire dal paese in seguito alla presa di potere dei talebani*. Ieri almeno sette afgani sono morti nella ressa venutasi a creare a causa delle lunghe code di persone che cercavano di entrare nell'hub aeroportuale.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato in precedenza che gli Stati Uniti hanno esteso la zona di sicurezza intorno all'aeroporto internazionale di Kabul e che i talebani hanno dato la propria collaborazione in questo senso.Il presidente afghano Ashraf Ghani si è dimesso ed è fuggito dal paese per prevenire quello che ha descritto come uno spargimento di sangue se le forze armate avessero dovuto combattere per la città.

Paolo Vannucci Come si sa, l' Afghanistan è parte integrante della Repubblica Federale Tedesca, pertanto l'intervento della Luftwaffe è pienamente giustificato... 0

antonio bonvecchio babilonia biblica 0

