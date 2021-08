https://it.sputniknews.com/20210823/afghanistan-perche-tale-disfatta-12622484.html

Afghanistan, perché tale disfatta?

Afghanistan, perché tale disfatta?

La maggior parte degli analisti cerca di prevedere cosa potrebbe succedere dell’Afghanistan nell’immediato futuro e come si comporteranno i nuovi “padroni”, ma... 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T12:14+0200

2021-08-23T12:14+0200

2021-08-23T12:14+0200

opinioni

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12557267_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_ec5c10aca980c469f063cd5023d17f6f.jpg

Come sia stato possibile, dopo venti anni di combattimenti delle truppe più armate del mondo contro un gruppo di guerriglieri, che i primi se ne vadano con la coda tra le gambe e i secondi trionfino, imponendosi come interlocutori di tutti i leader mondiali?Il paragone che qualcuno ricerca con la debacle subita dagli USA in Vietnam non è appropriato. Dopo la partenza dei soldati americani il governo del generale Van Thieu durò ancora due anni prima di dover cedere il posto ai vietcong. Nemmeno l‘andarsene dei sovietici dall’Afghanistan nel 1989 è comparabile. Le loro truppe ci misero nove mesi a lasciare definitivamente il territorio afghano e la loro ritirata fu organizzata nei minimi particolari. Il Governo afghano che lasciarono a Kabul resistette ad una guerra civile fino all’aprile del 1992 e non cadde per mano dei soli talebani* ma anche per il famoso generale Massud che occupava tutta la parte nord del Paese.Le immagini trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo che inquadrano torme di disperati che cercano di imbarcarsi su un qualunque aereo costituiscono un danno d’immagine non solo degli americani ma di tutta la NATO. Nessuno può negare che chi comanda nella NATO siano proprio gli americani che erano a capo delle operazioni militari e di quelle civili e impartivano ordini agli alleati. Tuttavia, tutti i membri erano presenti ed è comprensibile che vengano accomunati nel giudizio internazionale. A Pechino c’è stato chi ha invitato a osservare che “Gli occidentali sanno solo distruggere senza costruire, mentre noi andiamo negli altri Paesi solo per costruire”.Il secondo errore deriva dal fatto che gli americani, o almeno i loro politici, hanno deciso di invadere l’Afghanistan senza avere una necessaria conoscenza della cultura locale e nemmeno della storia degli ultimi secoli. Gli stessi militari inviati per combattere non furono istruiti su quel che avrebbero incontrato e, così come successe anche in Iraq, si trovarono spesso ad assumere con i locali comportamenti normali per un occidentale ma che per moltissimi afghani potevano suonare come offese. L’incapacità di capire le dinamiche sociali e culturali dell’Afghanistan portò Washington e i suoi inviati a prendere decisioni rivelatesi poi totalmente errate.Una di queste fu di non dare il giusto peso alle maggiori tribù e non considerare le storiche ostilità che a volte le dividevano. I talebani hanno saputo sfruttare queste rivalità e acuire i sentimenti di estraneità di quelle tribù che non erano coinvolte nei privilegi del potere. Anche i rapporti tra le varie etnie, Tagiki, Azari, Uzbeki e Pashtun furono sottovalutati e, soprattutto, non si considerarono le differenze di evoluzione culturale e di disponibilità al cambiamento tra le città e le campagne.Un fattore che alienò vieppiù buona parte della popolazione fu la corruzione che dilagò con l’arrivo dei dollari americani, europei e del FMI. Chi poteva aggiudicarsi un posto vicino a un qualunque ente o realtà straniera non solo avrebbe guadagnato molto di più di chi non vi era riuscito ma, volendo, poteva anche “arrotondare” i propri compensi. Come accadeva nel nostro medioevo con il cardinalato, gli incarichi pubblici o si vendevano o erano affidati in base alla consanguineità o all’appartenenza tribale. Si sapeva anche che molti comandanti militari si impadronivano dei viveri, del carburante e degli approvvigionamenti destinati alla truppa per rivenderli sul mercato nero. Anche sui salari dei soldati qualcuno speculava e non erano pochissimi quelli che dichiaravano un numero maggiore di effettivi nei loro reparti per incamerarne il dovuto salario (la stessa cosa successe in Iraq). Lo stesso Karzai fu sospettato di avere benefici personali dai suoi contatti con la società petrolifera Unocal o con altre ditte straniere. L'ex generale sovietico Igor' Rodionov, ex comandante delle truppe dell'URSS in Afghanistan, ha dichiarato sul presidente afgano: “Karzai non ha alcuna popolarità tra la gente, è solo il capo di una mafia”.L’ atmosfera corruttiva era presente in tutto il Paese e ciò portò una parte sempre più numerosa di cittadini a vedere il Governo centrale e le sue propaggini locali come approfittatore e al servizio degli “stranieri”.Le prepotenze dei potenti e le ingiustizie erano cosa quotidiana e un semplice esempio dell’andazzo può vedersi nel come le terre erano sequestrate ai legittimi proprietari senza che le vittime potessero opporvisi. Per citare un solo caso, un leader tribale degli Alizai, tale Raees Baghrani, fu espropriato senza spiegazioni di gran parte delle terre della tribù da parte di un war-lord vicino al Governo. Come risposta, lui e la sua tribù cedettero le loro armi e tutte le terre che restavano ai talebani, ottenendone in cambio protezione. Dopo la vittoria eclatante di questi giorni, un portavoce talebano ha ammesso di non aver vinto grazie alle armi, bensì per aver avuto il sostegno della maggioranza della popolazione. L’evidenza ci dimostra che non è lontano dal vero.Tutto ciò che accadeva era certamente conosciuto dai vertici politici e militari dell’Alleanza, ma si decise che era meglio lasciare andare le cose e fingere di non sapere. Esiste anche il sospetto che perfino tra gli occidentali ci fosse qualcuno che traeva benefici da questa situazione.Biden è sicuramente il massimo responsabile di quanto accade in questi giorni ma le colpe della dirigenza americana cominciarono sin dalla Presidenza Bush e sono continuate con Obama e Trump.Sin dall’inizio, fu presa la decisione di non ostacolare la coltivazione dell’oppio, salvo sporadici esempi da offrire ai media internazionali. In questi venti anni la coltivazione del papavero è aumentata, quasi raddoppiata. Furono gli stessi talebani a obbligare i contadini a quella coltivazione nei territori da loro controllati, ma anche dove il Governo di Kabul era dominante la produzione è continuata imperterrita. Il problema è che i papaveri, una volta colti, dovevano arrivare in Pakistan, ove venivano trasformati in eroina nei locali laboratori. Il confine col Pakistan era controllato dai Talebani che imponevano pesanti dazi per il passaggio. Lo stesso accadeva sulla via del ritorno poiché la merce “lavorata” lì tornava per prendere la via del Tagikistan, dell’Uzbekistan o dell’Iran. Non è esagerato affermare che la guerriglia sia stata in gran parte finanziata proprio dal traffico di oppio permesso dalle truppe di occupazione.I rapporti con il Pakistan sono stati un altro dei grandi errori commessi da Washington. Islamabad, e i servizi segreti pakistani (ISI) hanno sempre fatto un doppio gioco: hanno favorito, il transito dei terroristi attraverso il confine, hanno ospitato i capi talebani (e anche di Al Qaida*, come si è visto con Osama Bin Laden), hanno fornito materiali e addestramento ai miliziani che man mano si univano alle bande guerrigliere. Hanno perfino girato ai Talebani parte dei fondi che gli americani elargivano per essere destinati alla sicurezza del Paese (almeno 12 miliardi di dollari).Tutti sanno che i cinesi hanno da molto tempo un rapporto privilegiato con i vari governi pakistani e a Pechino, così come a Mosca e a Teheran, non dispiaceva che qualcuno mettesse sotto pressione i gruppi fondamentalisti afghani. Era questa una garanzia che le azioni terroriste non arrivassero nei loro Paesi. Così si spiegano principalmente anche gli incontri che nelle ultime settimane, il Governo russo e cinese hanno avuto con rappresentanti talebani. Nello stesso tempo, a tutti loro faceva comodo, per ovvie ragioni, che gli americani restassero lì impantanati il più a lungo possibile. Le ragioni per cui i pakistani hanno coltivato sempre buoni rapporti con i talebani sono più di una. Innanzitutto l’etnia Pashtun si distende a cavallo del confine tra i due Paesi e diventa difficile, anche volendolo, impedire i legami familiari ed economici che continuano a sussistere tra le due parti del confine. In secondo luogo Islamabad vuole tenere l’India lontano dall’Afghanistan. Il governo del Presidente Ghani aveva fatto molte aperture verso Delhi e gli scambi tra i due Governi si stavano intensificando. Non è un caso che l’India vi abbia aperto ben 24 consolati mentre il Pakistan ne ha solo quattro. La paura che Delhi possa usare l’Afghanistan per “circondare” il Pakistan è da lungo tempo una costante fobia per qualunque Governo pakistano. È anche per questo motivo che proprio il Pakistan fu l’unico Paese che riconobbe il Governo dei Talebani quando presero il potere per la prima volta.A questo si è rimediato in seguito, ma con un altro errore: arruolando chiunque senza accertarsi delle loro motivazioni. In un’indagine del 2017 condotta su 1657 ufficiali in undici province, solo l’undici per cento rispose di essersi arruolato per combattere i talebani. Gli altri ammisero di averlo fatto per avere un salario. La paga era sufficiente per giustificare una divisa ma non certo per morire in battaglia…Uno studioso coranico dei talebani, interrogato da un giornalista occidentale rispose: “I Talebani combattono per la fede, per il paradiso, per uccidere gli infedeli…l’esercito e la polizia lo fanno solo per soldi”. Occorre aggiungere che i sentimenti tribali diffusi in gran parte della popolazione definiscono come “valore individuale” il resistere all’occupazione degli stranieri. La presenza degli americani in Afghanistan era ed è sentita come un “attentato” a ciò che significa essere “afghani” e cioè difendere l’onore, la religione, la propria patria. Un Governo totalmente allineato con gli occupanti stranieri non poteva certo suscitare tali sentimenti.Altri numerosi errori sono stati commessi. Come quando, ad esempio, Obama autorizzò un “surge” delle truppe ma fissò ufficialmente un data limite per la loro permanenza. Era come dire ai Talebani: state buoni per un po', poi comunque ce ne andremo. Oppure quando i bombardamenti “mirati” hanno colpito, per errore, astanti di matrimoni o feste locali.Se arriviamo ai nostri giorni, la situazione è perfino peggiorata. La guerra era oramai diventata molto impopolare negli USA e tutti i Presidenti, sia in campagna elettorale che entrati in carica, annunciavano un vicino ritiro definitivo delle truppe. Lo fece Obama e lo ripeté Trump con ancora maggiore decisione. Quest’ultimo, nel febbraio 2019, fece aprire dei negoziati a Doha con i rappresentanti Talebani, imponendo perfino al Presidente Ghani di far liberare uno dei loro capi, detenuto, affinché potesse partecipare ai colloqui. Su richiesta della controparte, accettò che gli incontri avvenissero senza la presenza dei rappresentanti del Governo afghano e ciò costituì una nuova delegittimazione di quello stesso Governo. Un pre-accordo fu raggiunto e prevedeva la liberazione dei rispettivi prigionieri, una cessazione degli attentati, la disponibilità a nuove elezioni e, soprattutto l’impegno talebano a non permettere più che nel territorio potessero trovare accoglienza e rifugio gruppi di terroristi. In cambio gli americani si sarebbero ritirati entro pochi mesi. Che qualcuno potesse credere davvero a tali impegni da parte dei guerriglieri sembra impossibile, ma Trump, spinto da esigenze di politica interna, finse di credervi. Per essere smentito subito dopo: gli attacchi continuarono, un soldato americano restò ucciso e vi furono molti feriti. Controvoglia, Trump fu costretto a considerare i colloqui come “falliti”. Per la campagna elettorale, tuttavia, occorreva dimostrare agli elettori americani che l’impegno di ritirare i soldati sarebbe stato mantenuto e nel novembre 2019 dette l’ordine di riprendere le negoziazioni. Con i risultati che conosciamo.Arriviamo a Biden. Anche lui fece una campagna elettorale annunciando la fine della guerra in Afghanistan e il rientro di tutti i soldati. Nonostante abbia smentito e modificato tante delle decisioni prese da Trump, non ha avuto il coraggio (o il buon senso) di rifiutare gli accordi sottoscritti con i Talebani e ha deciso non solo di procedere con il ritiro ma, addirittura, facendolo senza avvertire con il dovuto anticipo l’esercito afghano né passare le consegne o, soprattutto, gli armamenti. E poi ci si stupisce che i militari afghani abbiano disertato…Gli scenaristi possono sbizzarrirsi a ipotizzare quale sarà il futuro del Paese ma, in realtà, le variabili sono ancora moltissime. È vero che i Talebani hanno vinto perché molta parte della popolazione ha preferito loro agli “stranieri”, ma ciò non è sufficiente per immaginare che il loro potere sia accettato volentieri da tutti coloro che li hanno aiutati finora. Per quanto determinati e fanatici potranno essere i nuovi governanti, non sarà facile cancellare molte delle abitudini e della cultura aperta che, almeno nelle città, ha permeato gli animi di molti uomini e donne. E occorre anche guardare ai tagiki, dove il figlio del grande Massud ha annunciato di aver già organizzato la resistenza.Ciò che è certo (e speriamo che lo capiscano gli alfieri dell’”esportazione della democrazia”) è che è impossibile far nascere dall’esterno dei processi politici. Affinché durino, è indispensabile che trovino radici nella cultura locale e che nascano in modo spontaneo.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210817/aggrappati-agli-aerei-pur-di-fuggire-lassalto-vano-degli-afghani-allaeroporto-di-kabul-12552156.html

https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-trump-attacca-biden-e-la-piu-grande-umiliazione-della-storia-americana-12606188.html

https://it.sputniknews.com/20210819/capo-della-diplomazia-ue-gli-usa-hanno-speso-300-mln-al-giorno-per-20-anni-in-afghanistan-12572138.html

https://it.sputniknews.com/20200721/esclusivo-i-proventi-del-narcotraffico-afghano-sono-circa-73-miliardi-di-dollari-lanno-9328958.html

https://it.sputniknews.com/20210817/i-rischi-per-loccidente-e-il-ruolo-della-cina-chi-ce-davvero-dietro-i-talebani-12549051.html

https://it.sputniknews.com/20210817/incompetente-trump-sulla-gestione-del-ritiro-delle-truppe-dallafghanistan-da-parte-di-biden-12547696.html

https://it.sputniknews.com/20210820/afghanistan-la-favola-dei-tale-buoni-12585621.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mario Sommossa

Mario Sommossa

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mario Sommossa

opinioni, afghanistan