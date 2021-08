https://it.sputniknews.com/20210823/afghanistan-due-ritiri-a-confronto-urss-vs-usa--12616736.html

Afghanistan, due ritiri a confronto: URSS vs USA

Lo sostiene il giornalista indipendente americano Max Parry il quale ricorda di come l’establishment politico statunitense cercò di creare un pantano à la Vietnam in Afghanistan per i sovietici ma alla fine cadde nella sua stessa trappola.Il 15 agosto gli USA hanno evacuato in fretta e furia il personale della propria ambasciata dalla capitale afghana di Kabul alla luce dell’ingresso dei talebani* nella città.Le immagini virali dell’elicottero militare statunitense che sorvolava sull’ambasciata hanno evocato i ricordi risalenti alla caduta di Saigon del 30 aprile 1975, il che ha indotto media e utenti dei social a operare dei parallelismi tra la Guerra in Vietnam e il conflitto afghano che dura da 20 anni. Nell’aprile del 1975 il fotografo olandese Hubert van Es scattò una fotografia ad alcune persone che salivano una scala verso un elicottero statunitense sul tetto di un edificio a Saigon alla fine della Guerra del Vietnam.Pare che la Casa Bianca non si aspettasse l’ennesimo “momento Saigon” la scorsa domenica: il 12 agosto i servizi di intelligence degli USA prevedevano che Kabul sarebbe caduta di lì a 90 giorni; poi hanno corretto la previsione alle 72 ore successive. Tuttavia, la capitale è caduta ben prima causando il crollo del governo di Ashraf Ghani e scatenando il panico all’aeroporto di Kabul.Per ironia della sorte, circa 40 anni fa Washington pianificò di creare un analogo “pantano vientamita” per gli URSS in Afghanistan. L’Operazione Cyclone, finalizzata ad armare e finanziare i ribelli afghani, era stata avviata alcuni mesi prima che le truppe sovietiche entrassero nello stato centroasiatico su richiesta di Kabul, stando alle memorie dell’ex vicedirettore della CIA Robert Gates.L’ex consulente alla sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski rammentò nel 1998 che l’obiettivo era “provocare l’intervento dell’esercito sovietico”. Ciononostante, dopo 10 anni di guerra, le forze sovietiche si evitarono una sconfitta umiliante à la vietnamita ponendo fine agli scontri e mettendo in atto un ritiro ordinato tra il 15 maggio 1988 e il 15 febbraio 1989.Ritiro sovietico vs “momento Saigon” statunitense“La differenza chiave tra il ritiro sovietico del 1989 e il ritiro statunitense di oggi risiede nel fatto che quest’ultimo è stato totalmente disorganizzato e raffazzonato”, sostiene il giornalista indipendente americano Max Perry riferendosi all’evacuazione disordinata del personale dell’ambasciata e il lascito di ulteriori mezzi militari nel Paese per velocizzare le procedure di ritiro truppe.Dopo una prolungata situazione di stallo i sovietici riuscirono a porre in essere il loro ritiro “in maniera ordinata e responsabile”, sostiene il giornalista.Ciononostante, gli USA e i loro alleati tentarono di ostacolare il ritiro sovietico, secondo il giornalista. Questi spiega che, sebbene gli Accordi di Ginevra stabilissero le esatte tempistiche dedicate all’evacuazione sovietica alle quali Mosca si attenne, “gli USA in realtà violarono l’accordo continuando a inviare armamenti ai jihadisti”.Inoltre, in contrasto con Washington “l’esercito sovietico ha lasciato intatto un governo relativamente stabile a presidiare il Paese”, osserva il giornalista. Il governo pro-sovietico di Mohammad Najibullah resse il Paese e dispose di una resistenza armata contro i Mujahideen fino all’aprile del 1992. I ribelli afghani presero Kabul poco dopo le sue dimissioni.Accordi e violazioniGromov ha rivelato che la leadership militare sovietica aveva instaurato e mantenuto contatti con i leader del Peshawar Seven, un’alleanza politico-militare dei leader dei Mujahideen afghani. Nello specifico, il generale raggiunse un accordo con Ahmad Shah Massoud, uno dei principali signori della guerra afghani che portava avanti la lotta contro le forze sovietiche nella Vallata del Panjshir. Secondo il generale i Mujahideen mantennero la loro parola e garantirono alle truppe sovietiche un passaggio sicuro.Tuttavia, sostiene Parry, non è chiaro quali furono esattamente gli accordi conclusi tra il governo Biden e la leadership politico-militare talebana, considerato il fatto che la rapidità dell’avanzata dei miliziani ha colto di sorpresa gli USA.Inoltre, la proroga del ritiro delle truppe statunitensi da maggio a settembre 2021, voluta dal governo Biden, ha scatenato la collera della leadership talebana. Sono state anche registrate minacce secondo cui i Mujahideen avrebbero lottato con tutte le loro forze se la Casa Bianca avesse violato gli accordi di Doha.A complicare ulteriormente la questione, l’ex presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato la capitale violando i precedenti accordi che disciplinavano procedure ordinate di trasferimento del potere. Secondo funzionari russi presenti a Kabul, Ghani tentò di portare con sé una grande somma di denaro mentre fuggiva dal Paese.Inoltre, sembra che Washington non si fidasse molto del governo di Ghani secondo il giornalista: “Quando gli USA di recente hanno abbandonato la base aerea di Bagram, non si sono nemmeno presi la briga di avvertire il comandante afghano preposto al controllo dello spazio aereo e questo è indice di una grave rottura tra Washington e il governo di Ghani a Kabul”, sostiene. Secondo Parry, quest’episodio “dovrebbe essere un monito ai governi asserviti a Washington in tutto il mondo: potrebbero essere lasciati soli in men che non si dica”.Operazione Cyclone: un boomerang per gli USAIl discorso alla nazione di Joe Biden del 16 agosto sul ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan ha scatenato un mare di critiche per il tentativo del presidente di scaricare da sé qualsiasi responsabilità e per aver quasi invitato i talebani a prendere il potere nel Paese. Dal canto suo l’ex presidente Donald Trump ha definito incompetente il suo successore per quanto concerne le procedure di ritiro dal Paese.Il giornalista spiega che il popolo americano ha supportato all’unanimità la fine del ventennale conflitto in Medioriente e il contestuale ritiro delle truppe americane. Tuttavia, il modo in cui tali operazioni sono state gestite è diventato un boomerang per il governo.Ora la Casa Bianca di Biden è colpita da critiche da ogni frangia politica, il che preoccupa il Partito repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato dell’anno prossimo.Nel frattempo, si rammenti che sono stati i decisori politici di Washington ad aver armato, addestrato e aiutato i Mujahideen afghani negli anni ’80, osserva il giornalista. Nel 1998 Zbigniew Brzezinski sottolineava di non rimpiangere che la guerra sotto copertura degli USA in Afghanistan si fosse trasformata nell’emergenza talebana.Al tempo l’eminente stratega non si sarebbe mai immaginato che quella operazione segreta sarebbe diventata alla fine un boomerang per gli USA.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

