Aci: “I tempi per l'auto elettrica non saranno brevi. In Italia 12 milioni di vetture inquinanti”

Aci: “I tempi per l'auto elettrica non saranno brevi. In Italia 12 milioni di vetture inquinanti”

Il segretario generale Capozza avverte su una transizione ecologica complessa. Incentivare la sostituzione del parco macchine verso mezzi meno inquinanti ma in... 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T18:36+0200

2021-08-23T18:36+0200

2021-08-23T18:41+0200

Il passaggio verso tecnologie meno inquinanti, anche nel settore dell’automotive, con la transizione verso auto elettriche “non avrà tempi brevi”. È l’avvertimento lanciato dal segretario generale dell’Automobile Club d’Italia, Gerardo Capozza nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini.Un cambiamento reso ancora più complesso dalla presenza in Italia di un vasto parco auto inquinante.Questa transizione, però, deve essere “giusta”, non lasciare indietro lavoratori e deve tenere conto della demografia, dell’economia, dell’agricoltura, dell’energia e della mobilità, ha sottolineato Capozza.Per creare il cambiamento serve una rete tecnologicaIl segretario generale dell’Aci ha sostenuto che per una vera transizione ecologica bisogna "incentivare il cambio delle auto più inquinanti con l'acquisto di mezzi elettrici e ibridi ma anche spingendo all'uso di flotte meno inquinanti”.Inoltre, devono sussistere delle condizioni di base, come aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, avere auto elettriche con prestazioni simili a quelle del motore tradizionale e creare una rete di stazioni di ricarica.Le auto elettriche ad oggi “rappresentano solo il 6% del venduto (a dicembre 2020) e arriveranno nel 2030 a non più del 20%”.

