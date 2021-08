https://it.sputniknews.com/20210822/whatsapp-arriva-sui-tablet-a-breve-disponibili-versioni-per-ipad-e-android-12614297.html

Whatsapp arriva sui tablet, a breve disponibili versioni per iPad e Android

Whatsapp arriva sui tablet, a breve disponibili versioni per iPad e Android

Nelle scorse settimane alcuni utenti hanno potuto provare la versione beta di Whatsapp tramite la quale era possibile utilizzare la piattaforma di... 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T22:22+0200

2021-08-22T22:22+0200

2021-08-22T22:22+0200

apple

whatsapp

android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/9423971_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_e36a6c586e9a2df426ff25211b370631.jpg

Whatsapp sta lavorando ad una nuova versione della modalità multi-dispositivo, che consenta di poter utilizzare lo stesso profilo su più dispositivi in modo indipendente. La notizia arriva direttamente dalla comunità di WABetaInfo.Al momento è possibile utilizzare Whatsapp su altri dispositivi come il Pc tramite la funzione Whatsapp Web, ma gli sviluppatori sono a lavoro per una versione abilitata anche a iPad e tablet Android.Quella a cui fa riferimento WABetaInfo è multi-dispositivo 2.0 e sarà la novità che renderà possibile usare WhatsApp su iPad e Tablet, esclusivamente senza discriminazioni di sistema operativo.La versione dedicata a iPad e Android avrà come principale obiettivo quello di sfruttare gli schermi di grandi dimensioni di questi dispositivi, non come Instagram che mantiene le stesse dimensioni del telefono e non permette la copertura a schermo intero.Questa versione si troverà su App Store e sarà completamente indipendente rispetto all’app per telefono, funzionando anche quando il telefono principale è spento, non raggiungibile oppure offline.

https://it.sputniknews.com/20210804/invia-e-cancella---gli-utenti-di-whatsapp-ottengono-una-funzionalita-tanto-attesa-12380068.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, whatsapp, android