Uragano Henri fa rotta su New York: dichiarato lo stato di emergenza

Uragano Henri fa rotta su New York: dichiarato lo stato di emergenza

Nella Grande Mela le autorità hanno dovuto interrompere il grande concerto organizzato per celebrae l'uscita della città dal lockdown. 22.08.2021, Sputnik Italia

Nelle scorse ore il Centro nazionale per gli uragani statunitensi ha dichiarato che la tempesta tropicale Henri si è trasformata in un'uragano di categoria 1 che potrebbe minacciare anche la città di New York.Immediata la reazione del sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, che ha dichiarato lo stato di emergenza nella città.In ragione del peggioramento delle condizioni meteorologiche è stato inoltre interrotto il maxi concerto "We Love NYC: The Homecoming Concert", organizzato a Central Park.Stando agli ultimi resoconti, Henri dovrebbe toccare terra nel corso della mattinata odierna, abbattendosi però non sulla città di New York, bensì su Long Island.Alluvioni nel Tennessee: almeno dieci mortiIntanto il maltempo stagionale negli Stati Uniti miete anche le sue prime vittime, nello stato del Tennessee.Nell'area a ovest di Nashville si contano infatti almeno 10 morti e 40 dispersi a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge e dai venti che hanno distrutto centinaia di abitazioni, come testimoniato dalle numerose immagini che sono circolate sui social network.Per far fronte alla situazione, le autorità locali hanno messo in piedi un'imponente operazione di soccorso per la popolazione.

