Tornano da un pellegrinaggio in Veneto, 160 in quarantena a Roma

Un cluster tra Casal Palocco, Ostia e l’Infernetto, nella zona sud della Capitale. Il primo caso registrato il 9 agosto durante il viaggio. 22.08.2021, Sputnik Italia

Si è concluso con l’obbligo di isolamento il pellegrinaggio di un gruppo di fedeli romani in Veneto. Dopo il viaggio spirituale, infatti, la comitiva è stata messa in isolamento per almeno otto casi positivi ed è scattato il tracciamento che ha portato 160 persone tutte in quarantena e si teme un vero e proprio cluster sul litorale di Roma.Come spiega il Messaggero, il primo caso è stato accertato durante il pellegrinaggio, il 9 agosto, il giorno dopo è stato individuato un secondo positivo nella comitiva, ma il pellegrinaggio è proseguito fino al rientro a Roma il 13 agosto quando sono stati rilevati altri sei contagiati.L’aiuto del parroco per individuare le persone coinvolteAl rientro a Roma, quando si è capito che i casi erano in aumento, l’Asl 3 della Capitale ha dovuto rintracciare tutti i coinvolti per evitare che il cluster potesse allargarsi.Ad aiutare gli esperti è stato il parroco che ha organizzato il pellegrinaggio che ha fornito i nomi e rintracciato le persone, sparse tra Ostia, Casal Palocco e l’Infernetto, invitandole a mettersi in quarantena.Adesso, in base al protocollo, è in programma un’altra serie di tamponi tra lunedì e martedì per valutare se si siano verificati altri contagi.Per coloro che sono vaccinati la quarantena finirà dopo sette giorni con tampone negativo, per gli altri 14 giorni ma sempre con un test negativo.

raus jUEde Infezione cattolica più infezione da covid. Qui il vaccino non c'entra. 0

