Spazio, razzo russo Fregat mette in orbita 34 satelliti per le telecomunicazioni OneWeb

Spazio, razzo russo Fregat mette in orbita 34 satelliti per le telecomunicazioni OneWeb

Nella notte tra sabato e domenica il razzo vettore russo Soyuz-2.1b ha messo in orbita terrestre lo stadio superiore Fregat con 34 satelliti di... 22.08.2021, Sputnik Italia

mondo

economia

scienza e tech

"C'è una separazione dello stadio superiore dal terzo stadio del razzo vettore", ha detto l'annunciatore nella diretta sul sito web dell'Agenzia spaziale russa Roscosmos.Il razzo è stato lanciato dal cosmodromo Baikonur al terzo tentativo. In precedenza il lancio era stato rinviato due volte: la prima volta era il 19 agosto per un malfunzionamento di apparecchiature del complesso di lancio russo; e la seconda volta il 20 agosto quando OneWeb ha chiesto di rinviare il lancio per un guasto nel software del centro di gestione a terra dei satelliti.Dopo essere entrati in orbita, satelliti sono stati ulteriormente consegnati dallo stadio superiore Fregat, stando ai dati di Arianespace (società operatore attraverso la quale sono stati ordinati i servizi di lancio), l'operazione ha richiesto 3 ore e 45 minuti. I satelliti si sono separati dallo stadio superiore in gruppi. L'ultimo, nono gruppo si è separato dal Fregat alle 4.58 ora di Mosca (3.58 ora italiana) della scorsa notte.Dopo la consegna dei satelliti all'orbita desiderata la loro quantità è arrivata ai 288.Nel 2015 tra le compagnie Arianespace e OneWeb è stato siglato un contratto per 21 lanci dei razzi vettori Soyuz dai siti di lancio Baikonur, Kourou e Vostochny. Nel settembre 2020 OneWeb ha annunciato che il numero di lanci con i Soyuz è diminuito a 19. Ne sono stati effettuati già nove, considerato quello di oggi: tre - da Baikonur, cinque - da Vostochny, uno - da Kourou.In precedenza l'ufficio stampa di Roscosmos aveva riferito a Sputnik che per il 2021 erano in programma 8-9 lanci dei razzi Soyuz con satelliti OneWeb da Baikonur, Vostochny e Kourou, dei quali quattro sono già stati effettuati. Come avevano comunicato all'agenzia fonti nell'industria spaziale, il prossimo lancio sarebbe pianificato da Baikonur a settembre, poi da Vostochny ad ottobre, dopodiché altri due da Baikonur e dal sito di lancio francese Kourou.OneWeb auspica di iniziare a fornire servizi di telecomunicazioni satellitari commerciali alla fine del 2021 e, entro la fine del 2022, distribuire una costellazione di 648 satelliti per la fornitura di Internet a banda larga agli utenti di tutto il mondo attraverso la copertura completa della superficie terrestre.

