Roma, rissa a Campo de' Fiori: grave 25enne accoltellato all'addome, tre ragazzi picchiati

Aggressione plurima avvenuta nella notte fra sabato e domenica al centro di Roma. Forse un regolamento di conti fra gruppi rivali. 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T13:40+0200

Un giovane di 25 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Roma dopo essere stato accoltellato all'addome durante una rissa. Altri tre sono stati picchiati. Sull'aggressione plurima avvenuta la notte scorsa a Campo de' Fiori sta indagando la polizia del distretto Trevi-Campo marzio. Alla base del pestaggio ci sarebbero futili motivi e forse un "regolamento di conti" fra gruppi avversari. Da una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata poco dopo le tre del mattino in via di Tor Millina, secondo quanto riportato dal Messaggero. I quattro ragazzi sono stati raggiunti da un altro gruppo, forse per un appuntamento chiarificatore. Qualcuno però ha estratto un'arma da taglio, forse un coltello, scagliandosi contro il più grande. La situazione è degenerata tra botte e inseguimenti fino alle 4.29 del mattino quando qualcuno ha dato l'allerta alla questura, che ha mandato due volanti. Gli agenti di Trevi Campo Marzoi e i colleghi di Prati sono giunti sul luogo, rinvenendo il 25 enne riverso per terra in una pozza di sangue e i suoi amici feriti dalle percosse poco distante. Grazie ai racconti di questi ultimi è stato possibile ricostruire sommariamente le dinamiche della rissa, forse organizzata attraverso i social. Le vittime dell'aggressione sono tutte incensurate.

