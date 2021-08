https://it.sputniknews.com/20210822/petrolio-il-giappone-concede-prestito-di-250-milioni-di-euro-alliraq-per-modernizzare-gli-impianti-12603700.html

Petrolio, il Giappone concede prestito di 250 milioni di euro all'Iraq per modernizzare gli impianti

Petrolio, il Giappone concede prestito di 250 milioni di euro all'Iraq per modernizzare gli impianti

Il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi nel corso della visita non annunciata in Iraq ha anticipato l'intenzione di Tokyo di emettere un prestito... 22.08.2021, Sputnik Italia

Come comunicato dal ministero degli Esteri giapponese, nella giornata di sabato Motegi si è recato nella prima visita come ministro degli Esteri negli ultimi 15 anni a Baghdad "per uno scambio di opinioni su pace e stabilità" in questo Paese. Nel corso della visita Motegi ha incontrato il presidente iracheno Barham Salih, il primo ministro Mustafa Al-Kadhimi e il ministro degli Esteri Fuad Hussein. Sono state discusse le questioni di stabilità e pace nella regione, principalmente legate alla situazione in Afghanistan e Iran. Negli incontri con l'amministrazione dell'Iraq, il ministro Motegi ha comunicato l'intenzione della parte giapponese di fornire un prestito di 32,7 miliardi di yen (circa 254 milioni di euro) per lo sviluppo economico dell'Iraq, in particolare per la modernizzazione del settore petrolifero. Motegi ha in programma una serie di visite nei paesi del Medio Oriente. Sabato mattina è partito in aereo dalla Turchia e sarebbe dovuto arrivare direttamente in Iran, ma prima è atterrato a Baghdad e poi si è diretto nell'Iran solo nel pomeriggio. Questa misura di precauzione è stata necessaria per garantire la sicurezza.

