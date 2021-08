https://it.sputniknews.com/20210822/ostia-chiusa-la-discoteca-kursaal-sunset-dentro-2500-persone-ma-il-contatore-ne-segnava-solo-230-12613679.html

Ostia, chiusa la discoteca Kursaal Sunset: dentro 2500 persone ma il contatore ne segnava "solo" 230

Chiuse per 5 giorni le porte della discoteca sul lungomare dopo i controlli degli agenti di Polizia del X Distretto Ostia che hanno constatato la violazione di... 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T19:37+0200

All'interno dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine contro la "mala movida", gli agenti di Polizia del X Distretto Ostia, insieme ai caschi bianchi del gruppo X Mare e alla Guardia di Finanza, hanno disposto la chiusura della nota discoteca Kursaal Sunset per 5 giorni.Tra le violazioni riscontrate dagli agenti in questo noto locale sul lungomare di Ostia, il grande assembramento di giovani. All'interno del locale dove non veniva rispettato il distanziamento sociale sono stati individuati circa 2.500 clienti nonostante il conta persone ne segnalasse solamente 230.Uno dei soci del locale è stato sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni emanate nell’art. 7 c.1 del DPCM del 02.03.2021 + linee guida e contestati allo stesso gli articoli 68 e 80 del TULPS. L'area dedicata all’intrattenimento musicale è stata chiusa da Roma Capitale per 5 giorni con l’apposizione dei sigilli.Gli agenti hanno poi effettuato controlli anche nelle aree di piazza Magellano, piazza dei Ravennati, Piazza Anco Marzio, piazza Tor San Michele, piazzale Colombo, porto commerciale ed area lungo Mare.Durante gli ulteriori servizi di controllo due minimarket sono stati sanzionati per aver venduto alcolici oltre l'orario consentito.

2021

Notiziario

