Nuova udienza sulla custodia cautelare per Patrick Zaki, domani la sentenza

Da un anno e mezzo lo studente dell’Università di Bologna è in carcere in Egitto per minaccia alla sicurezza nazionale. 22.08.2021, Sputnik Italia

Cresce l’attesa per la sentenza dell’ennesima udienza sul rinnovo della custodia cautelare per Patrick Zaki che si è svolta oggi al Cairo.La notizia è stata confermata da Amnesty International sul suo profilo Twitter. La sua avvocatessa che lo ha incontrato oggi all’udienza ha detto di averlo trovato in salute ma provato psicologicamente.Oggi erano presenti, ma solo fuori dall’aula, oltre ai rappresentanti dell’ambasciata italiana in Egitto, anche i diplomatici di Stati uniti e Regno unito, su richiesta dell’Italia.In carcere dal 7 febbraio 2020Lo studente, per cui è stata chiesta anche dai due rami del Parlamento la cittadinanza italiana, è stato arrestato in Egitto lo scorso 7 febbraio 2020 e da allora resta in attesa di un processo in detenzione preventiva nel carcere di Tora.In questi 18 mesi la detenzione è stata rinnovata di 45 giorni in 45 giorni senza che Zaki si sia potuto realmente difendere dalle accuse.

Rachele Samo

Rachele Samo

