Nord Stream 2, la Fortuna poserà gli ultimi chilometri di gasdotto entro il 12 settembre

La nave russa Fortuna è pronta a posare gli ultimi 13-14 chilometri del gasdotto Nord Stream 2 nelle acque tedesche per completare i lavori entro il prossimo 12 settembre.Lo si apprende da una nota rilasciata dai servizi marittimi tedeschi nel corso della giornata odierna.Ieri la Fortuna ha completato le sue operazioni nelle acque danesi e ha attraversato il confine marittimo con la Germania.In precedenza anche l'Ufficio per i trasporti marittimi, così come il Centro di La Federal Waterways and Shipping Administration, così come il Radio Navigational Warnings Center di Emden hanno emesso avvisi che comunicavano le medesime coordinate della posizione di Fortuna, precisando che avrebbe operato fino al 12 settembre.Il Nord Stream 2Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream.Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.Lo scorso 20 agosto gli Stati Uniti d'America hanno introdotto nuove sanzioni contro 2 cittadini ed una nave russi legati alla costruzione del gasdotto Nord Stream-2.

