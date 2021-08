https://it.sputniknews.com/20210822/non-solo-oppio-il-tesoro-nascosto-dellafghanistan-minerali-e-terre-rare--12607770.html

Non solo oppio, il tesoro nascosto dell’Afghanistan: minerali e terre rare

Non solo oppio, il tesoro nascosto dell’Afghanistan: minerali e terre rare

Valgono migliaia di miliardi ed è già scontro di influenze per mettere le mani sui giacimenti, in particolare per i materiali necessario all’alta tecnologia e... 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T12:00+0200

2021-08-22T12:00+0200

2021-08-22T12:00+0200

cina

afghanistan

metalli terre rare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/576/58/5765809_0:108:5280:3078_1920x0_80_0_0_c9147d25aec2eb55d848e661373902fb.jpg

La caduta dell’Afghanistan in mano ai Talebani* apre una nuova corsa all’oro.Se il Paese è noto per le sue piantagioni di oppio, da cui scaturisce un enorme traffico di droga, il potenziale di risorse nascoste è ancora più grande ed è nascosto nel sottosuolo. Un tesoro che fa gola a molti. In particolare, le terre rare dell'Afghanistan, un gruppo di 17 elementi chimici tra cui lo scandio, il gadolinio o il lantanio, tutti elementi chiave per produrre beni tecnologici e per la transizione ecologica: si tratta, infatti, di minerali essenziali per realizzare pannelli fotovoltaici e batterie elettriche per le auto.La lotta di influenzeUn boccone molto succulento su cui già i Sovietici cercarono di mettere le mani già negli anni Ottanta, seguiti dagli Stati Uniti che fecero stilare un dossier agli esperti di geologica per valutarne il potenziale e adesso si fa avanti la Cina.Il governo afgano deposto ha firmato nel recente passato un contratto di 30 anni da tre miliardi di dollari con il China Metallurgical Group per il deposito di rame di Mes Aynak. Un primo passo verso possibili nuove intese di sfruttamento.L’Europa e gli Stati Uniti già dipendono rispettivamente per il 98% e l’80% dalla Cina per la fornitura delle terre rare, la cui estrazione è tutt’altro che ecologica. E questa dipendenza potrebbe ulteriormente aumentare con incremento dei prezzi o un monopolio di fatto.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

raus jUEde Dopo 20 anni di occupazione americana, le miniere saranno ormai esaurite. 0

1

cina

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

cina, afghanistan, metalli terre rare