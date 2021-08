https://it.sputniknews.com/20210822/missile-guidato-vikhr-1-la-nuova-versione-in-dotazione-alle-forze-armate-russe-entro-il-2022-12608998.html

Missile guidato Vikhr-1, la nuova versione in dotazione alle forze armate russe entro il 2022

Missile guidato Vikhr-1, la nuova versione in dotazione alle forze armate russe entro il 2022

22.08.2021 - La versione migliorata del missile guidato Vikhr-1 sarà messa a disposizione delle ofrze armate russe a partire dal 2022.

A dichiararlo è stato il portavoce del gruppo di società Kalashnikov al salone Army-2021:La società ha ricordato che le consegne pianificate di missili Vikhr per il 2021 sono state completate al 100% e prima del previsto.Alla fine di maggio era stato reso noto che la Russia aveva completato con successo i test dei missili guidati Vikhr, nella loro versione migliorata, su un elicottero Ka-52. Tali nuovi modelli garantiscono un aumento della probabilità di colpire bersagli a corto raggio, così come la loro stabilità in volo.Il Vikhr-1La velocità massima dei missili Vikhr-1 è di 610 metri al secondo, il raggio di utilizzo è di 800-10.000 metri e l'altezza di utilizzo è di 10-4000 metri. Tale missile è in grado di penetrare un'armatura omogenea con uno spessore di 750 millimetri.I missili guidati Vikhr sono oggi per la maggior parte utilizzati come fuoco dagli elicotteri d'attacco Ka-52.

