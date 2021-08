https://it.sputniknews.com/20210822/malore-in-vacanza-medici-inducono-il-parto-prematuro-madre-muore-in-ospedale-sta-bene-la-neonata-12612851.html

Malore in vacanza, medici inducono il parto prematuro: madre muore in ospedale, sta bene la neonata

Nulla hanno potuto i medici dopol ricovero d'urgenza nel reparto di rianimazione del Manzoni di Lecco 22.08.2021, Sputnik Italia

E' deceduta in ospedale Manzoni di Lecco Sara Ghislanzoni, la 40enne che aveva dato prematuramente alla luce una bambina il giorno di Ferragosto.La donna era stata ricoverata quello stesso giorno in seguito ad un malore, mentre is trovava in vacanza in Valtellina.Dopo il trasferiento in urgenza, i medici erano intervenuti inducendo il parto, ancor prima dell'inizi del nono mese di gravidanza.Sta bene, nonostante tutto, la piccola Sole, che la madre non è riuscita neanche ad abbracciare. La defunta lascia, oltre la nascitura, il compagno e la figlia maggiore, Giorgia.I funerali della donna, originaria di Civate, in Brianza, si terranno nel corso della giornata di domani.

