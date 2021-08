https://it.sputniknews.com/20210822/la-nasa-tentera-per-la-prima-volta-di-deviare-un-asteroide-ecco-quando-e-perche-12613800.html

La NASA tenterà per la prima volta di deviare un asteroide: ecco quando e perché

La NASA tenterà per la prima volta di deviare un asteroide: ecco quando e perché

Mai prima d'ora l'agenzia spaziale americana aveva tentato un'impresa simile. 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T22:05+0200

2021-08-22T22:05+0200

2021-08-22T22:05+0200

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/893/70/8937084_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6045a83578bd2a38a4f92ccc7446cceb.jpg

Con una missione dalla valenza storica, il prossimo autunno tenterà per la prima volta di deviare la rotta di un corpo celeste.Il bersaglio scelto per questa particolare imprresa è l'asteroide Dimorphos, il quale sarà colpito da una navicella spaziale che decollerà dalla California.Secondo gli esperti, tale impatto dovrebbe essere del tutto sufficiente per far sì che il corpo celeste modifichi la propria orbita.E' importante sottolineare, che Dimorphos non costituisce una minaccia immediata per il nostro pianeta, ma potrebbe diventarlo un giorno. Con i suoi 160 metri di diamotre, esso orbita intorno ad un asteroide più grande, Dydymos, del diametro di quasi 800 metri, e un giorno la sua rotta potrebbe incrociare quella terrestre.Come si svolgerà la missioneLo scopo della missione Dart (Double Asteroid Redirection Test), così come è stata denominata, prevede che si verifichi lo scontro tra Dimorphos e la navicella, così da provocare un impatto cinetico che diminuisca la durata dell'orbita dell'asteroide di 4 minuti e due secondi.Un cambiamento all'apparenza minimo, ma determinante in quanto si andrebbe a moltiplicare durante il tragitto, sventando un possibile impatto in un lontano futuro.Il lancio in orbita, che sarà effettuato con un Falcon 9 prodotto dalla SpaceX di Elon Musk, dovrebbe avvenire il prossimo 24 novembre, in un periodo che presenterà le condizioni meteo ideali per l'impresa.Per raggiungere il proprio bersaglio, Dart impiegherà quasi un anno, raggiungendolo nel settembre 2022.In campo anche ASI ed ESALa missione sarà anche seguita da vicino dal satellite LiciaCube, dell'Agenzia Spaziale Italiana, che monitorerà e trasmetterà a terra l'effetto dell'impatto di Dart sull'orbita di Dimorphos intorno a Didymos.Dopo due anni dall'impatto, l'Agenzia Spaziale Europea prevede di lanciare un'altra missione, Hera, che avrà questa volta il compito di studiar eda vicino gli effetti dell'applicazione dell'impatto cinetico sulla superficie del corpo celeste.

https://it.sputniknews.com/20210820/piu-grande-del-burj-khalifa-asteroide-potenzialmente-pericoloso-passera-vicino-alla-terra-sabato-12590079.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech