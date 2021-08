https://it.sputniknews.com/20210822/israele-lancia-una-campagna-di-test-sierologici-per-bambini-dai-tre-anni-in-su-12611816.html

Israele lancia una campagna di test sierologici per bambini dai tre anni in su

Israele lancia una campagna di test sierologici per bambini dai tre anni in su

Nonostante l'aumento del numero di contaminazioni nel Paese legate alla variante Delta, il governo israeliano vuole evitare di posticipare l'inizio dell'anno... 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T16:32+0200

2021-08-22T16:32+0200

2021-08-22T16:32+0200

mondo

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/762/50/7625072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fce1991aef8f298298c27ed5f1f6b0a1.jpg

Israele ha lanciato domenica una campagna di test sierologici anti-coronavirus per bambini dai tre anni in su per studiare gli anticorpi sviluppati dai giovani non vaccinati alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico.I bambini che hanno sviluppato abbastanza anticorpi non saranno costretti ad isolarsi qualora dovessero essere esposti a una persona infetta, limitando i problemi nelle scuole.Questa campagna di test è condotta congiuntamente dai ministeri della sanità e dell'istruzione e dall'esercito israeliano.Il Covid-19 in IsraeleIn totale, in Israele sono state ufficialmente registrati più di 970.000 casi di infezione da coronavirus, a frone di 6.700 morti. Più di 5,4 milioni di persone hanno ricevuto due dosi del vaccino, pari al 58% della popolazione e circa 1,2 milioni una dose.Il Paese è stato uno dei primi a lanciare, a metà dicembre, una vasta campagna di vaccinazione che aveva ridotto drasticamente i contagi.Tuttavia, la contaminazione ha ricominciato a salire nelle ultime settimane con la diffusione della variante Delta negli adulti non vaccinati ma anche nelle persone che hanno ricevuto le loro dosi più di sei mesi fa.

https://it.sputniknews.com/20210821/covid-19-israele-estende-la-terza-dose-di-vaccino-agli-over-40-12599301.html

Deciomeridio Poveri imbecilli. I vostri vaccini puzzolenti non funzionano e voi, cosa fate??? Fate la terza dose. Siete più scemi del Ministro Speranza e del P.D. E ce ne vuole.... ! 0

2

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, israele