Incidente di montagna in Alto Adige: 72enne precipita e muore sul colpo

L'allarme era stato lanciato sabato sera dal figlio, perché l'uomo non era rientrato a casa. Probabilmente è morto sul colpo dopo essere caduto per decine di... 22.08.2021, Sputnik Italia

Tragedia in Alto Adige per la morte di un escursionista altoatesino di 72 anni, morto in un incidente di montagna, precipitando da un dirupo. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto domenica mattina dagli uomini del soccorso alpino, a quota 2.851 metri. L'allarme è stato lanciato sabato sera dal figlio, quando si è accorto che il padre non aveva fatto rientro a casa. Le ricerche sono state avviate verso l'una di notte, secondo quanto riferiscono fonti del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza di Merano. La salma è stata rinvenuta domenica mattina alle 8, , lungo la cresta del Picco Ivigna, nella zona di Merano. Nelle ricerche sono stati utilizzati droni ed elicotteri di servizio. Il corpo privo di vita di un escursionista di 72 anni è stato rinvenuto questa mattina dagli uomini del soccorso alpino di Merano, nella zona di Picco Ivigna. Il 72 enne è probabilmente morto sul colpo in seguito ad una caduta per decine di metri. Era partito sabato mattina e stava percorrendo un sentiero non battuto, secondo quanto informa la Guardia di Finanza. L'operazione di recupero è stata resa più difficile dalla fitta nebbia.

