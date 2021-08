Immunità di gregge, Pregliasco: "Non si raggiungerà, ma il vaccino è unica via d'uscita"

https://it.sputniknews.com/20210822/immunita-di-gregge-pregliasco-non-si-raggiungera-ma-il-vaccino-e-unica-via-duscita-12609834.html

I vaccini sono la via d'uscita per la pandemia di Covid-19, anche se l'immunità di gregge non potrà essere raggiunta. 22.08.2021

Lo ha detto al Fatto Quotidiano il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano. Nonostante ciò “il vaccino è l’unica via di uscita", puntualizza. "Il punto di equilibrio - prosegue - è garantire la possibilità che la maggior parte della popolazione sia immunizzata nell’arco di 9-12 mesi“. Terza doseSulla terza dose ritiene che sarà necessaria "primo perché è una forma di sovranità vaccinale, strategica per la sicurezza, che gli Stati torneranno a esercitare. Secondo perché, nell’ottica futura di una pandemia che prima o poi sarà endemica, il vaccino anti Covid potrà essere come quello dell’influenza, ossia solo per i più fragili“.HubNo Vax e green passIl virologo ha risposto anche ad una domanda sui no vax, definiti come "uno zoccolo duro ideologizzato con cui la distanza è incolmabile. Poi ci sono i dubbiosi, alcuni dei quali si sono decisi grazie al green pass". Per Pregliasco il certificato che "rompe le scatole", è una "forma di incentivo alla vaccinazione, una scelta politica che è una spinta, poiché l’obbligatorietà non è facilmente percorribile”. “La situazione - prosegue - in questo momento sembra essere arrivata a plateau e nel prossimo futuro assisteremo a una lenta discesa, ma poi la riapertura delle scuole, il ritorno al lavoro e alle attività in generale e l’inverno avranno il loro peso” sulla situazione epidemiologica. Davanti ad una probabile risalita dei contagi, Pregliasco ricorda l’importanza di vaccinarsi perché "il prezzo non può salire ancora“.La vaccinazione in ItaliaNella campagna nazionale di vaccinazione italiana sono state somministrate 75.194.688 dosi, pari al 92.6% delle 81.203.505 ricevute. Il 67,19 % della platea ha completato il ciclo di vaccinazione, con 36.287.511 persone con più di 12 anni vaccinate con due dosi o con il vaccino monodose. Lo riferisce il report Aifa aggiornato a domenica 22 agosto 2021.

