Guida in stato di ebbrezza, in Sri Lanka arriva il divieto per i conducenti di... elefanti

Una nuova legge contro il maltrattamento degli animali introduce una carta d'identità per gli elefanti e prevede che il proprietario non potrà bere durante le... 22.08.2021, Sputnik Italia

Una nuova legge vieterà in Sri Lanka la guida degli elefanti in stato di ebbrezza. I pachidermi sono molto diffusi nel Paese e in tante famiglie ne possiedono almeno un esemplare, impiegato anche in ambito lavorativo. In seguito a maltrattamenti e violenze il governo ha promulgato una nuova legge che chiederà a tutti i proprietari di assicurare al proprio animale una carta d'identità con foto e timbro di riconoscimento basato sul Dna. Per gli elefanti "lavoratori", ovvero impiegati in mansioni lavorative, la normativa pone in essere nuovi diritti. A partire da un orario di giornaliero di quattro ore con il divieto di turni notturni, un bagno quotidiano di due ore e mezza per salvaguardare la salute.Ai cavalieri sarà proibito bere nelle ore di servizio. Inoltre gli elefanti non potranno essere montati da più di quattro persone e dovranno essere utilizzate selle imbottite e comode per passeggeri ed elefanti. Infine i cuccioli non potranno essere utilizzati neanche per le sfilate e non potranno essere separati dalle madri. La legge stabilisce anche le sanzioni per chi viola le regole che può incorrere al sequestro dell'elefante e in una pena detentiva sino a tre anni. Nel Paese ci sono circa 200 esemplari addomesticati mentre la popolazione selvatica è di circa 7.500 esemplari, secondo i registri ufficiali di Colombo.

