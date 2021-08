https://it.sputniknews.com/20210822/gli-iscritti-del-m5s-scelgono-la-candidata-a-sindaco-di-milano-sara-layla-pavone--12607433.html

Gli iscritti del M5S scelgono la candidata a sindaco di Milano: sarà Layla Pavone

Gli iscritti del M5S scelgono la candidata a sindaco di Milano: sarà Layla Pavone

La manager era stata indicata dal leader Conte e ha ricevuto il via libera degli attivisti milanesi che hanno accettato di ritirare il proprio nome. 22.08.2021, Sputnik Italia

Dopo una lunga assemblea virtuale tra gli attivisti milanesi del Movimento 5 Stelle, il leader Giuseppe Conte e le due candidate a sindaco di Milano, Layla Pavone e Elena Sironi, è stata la prima a essere scelta come volto per sfidare il primo cittadino uscente Beppe Sala e il nome indicato dal centrodestra Luca Bernardo.La manager ha vinto la concorrenza della candidata scelta dagli iscritti, la consigliera del Municipio 4 uscente Sironi che adesso sarà capolista del Movimento per le amministrative del 3 e 4 ottobre.La stessa Sironi ha comunicato in nottata che "dopo l'intervento di Giuseppe Conte e le sue risposte alle domande, vi è stata la presentazione di Layla Pavone con un lungo momento di confronto, al quale si è deciso di far seguire una votazione che ha dato un esito largamente favorevole al passaggio di testimone a Layla Pavone Layla Pavone”.La corsa a tre per MilanoLa scelta di Pavone è arrivata dopo il no di Sala a un accordo per il primo turno, ma non esclude che centrosinistra e M5S non possano unire le forze al ballottaggio, come fatto in altri casi per le elezioni locali.E se Sala venisse riconfermato Pavone potrebbe avere un ruolo nella sua giunta, come ipotizzato anche dallo stesso sindaco uscente parlando di nuove formule di collaborazione con il M5S.Intanto, bisognerà aspettare l’esito del primo turno con il centrodestra agguerrito con il primario Bernardo, che punta a vincere.

