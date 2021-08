https://it.sputniknews.com/20210822/dipartimento-di-stato-americano-vittima-di-un-grave-attacco-informatico--12606357.html

Dipartimento di Stato americano vittima di un "grave" attacco informatico

L'effettiva portata della violazione e gli autori dietro di essa rimangono finora poco chiari e il Dipartimento di Stato non ha ancora rilasciato commenti... 22.08.2021, Sputnik Italia

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stato colpito da un attacco informatico, con il Dipartimento della Difesa Cyber ​​Command che suggerisce come possa essere avvenuta una "grave violazione".Una fonte interna al medesimo dipartimento ha riferito all'emittente americana che la violazione non avrebbe influito sull'evacuazione dei cittadini americani e dei profughi dall'Afghanistan, che sta avvenendo durante il ritiro precipitoso e caotico degli Stati Uniti dal paese.I precedenti Gli Stati Uniti sono stati presi di mira da un numero significativo di attacchi informatici negli ultimi anni, che hanno preso di mira le sue agenzie governative e le sue imprese.Tali attacchi sono stati principalmente attribuiti a Russia e Cina, sia da politici democratici che repubblicani, anche se non è stata fornita alcuna prova concreta del coinvolgimento dei governi di questi Paesi.Ad aprile, Biden ha imposto una serie di misure di ritorsione contro la Russia per presunte interferenze elettorali e attività di hacking informatico, con particolare riferimento al caso Solar Winds dello scorso anno. La Russia ha ripetutamente definito infondate tali accuse in quanto non supportate da prove fattuali.

raus jUEde Un attacco informatico condotto non si sa come e quando da chi non si sa e che ha avuto conseguenze che non si conoscono. Neanche le tre scimmiette di non parlo, non vedo e non sento sono così generiche. 1

janveer questi cani ( chiedo perdono alla fiera razza canina per il paragone) secondo me stanno cercando una "false flag" per poter scatenare un attacco all'Iran. Ma credo che stavolta ci lasceranno le chiappe... 1

