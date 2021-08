https://it.sputniknews.com/20210822/covid-in-italia-sotto-6mila-i-contagi-nelle-ultime-24-ore-12614460.html

Oggi l'Italia registra un aumento di 5.923 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.484.613.Nell'ultimo giorno sono state registrate 23 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 128.751.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 4.382 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 4.220.924.Secondo l'ultimissimo aggiornamento il numero di vaccinati in Italia è salito a 75.194.688.Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus registrati oggi è pari a 134.938, con un incremento di 1.517 unità rispetto alla giornata precedente.Il Ministero della Salute ha registrato, rispetto a ieri, un aumento di 6 unità nelle terapie intensive ed un incremento di 34 unità tra i ricoveri in ospedale.Al momento, degli attualmente positivi, 130.699 si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi, 3.767 sono ricoverati in ospedale e 472 sono attualmente in terapia intensiva (33 gli ingressi giornalieri).

