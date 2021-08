https://it.sputniknews.com/20210822/covid-19-infermiere-del-cotugno-si-infetta-e-poi-muore-era-vaccinato-12612653.html

Covid-19, infermiere del Cotugno si infetta e poi muore: era vaccinato

Covid-19, infermiere del Cotugno si infetta e poi muore: era vaccinato

Si contagia mentre è in vacanza in Sardegna e muore nonostante due dosi di Pfizer: il virus ha bucato il vaccino. Evento raro ma possibile. 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T20:02+0200

2021-08-22T20:02+0200

2021-08-22T20:02+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862742_0:24:3005:1714_1920x0_80_0_0_2cb2c54e06ef4a0af97f5bc4f27e271a.jpg

Era vaccinato ma ha contratto il Covid-19 in forma grave ed è morto. Gabriele Napolitano, ex infermiere di sala operatoria dell'Azienda dei Colli di Napoli, si è ammalato nonostante le due dosi di vaccino Pfizer che aveva ricevuto sei mesi fa all'ospedale Cotugno. Lo si apprende da Il Mattino. Quattro mesi fa era andato in pensione e a metà luglio era partito con la famiglia per una vacanza in Sardegna. Lì è avvenuto il contagio. Nonostante la vaccinazione il virus Sars-Cov2 è riuscito a varcare la barriera immunitaria.Dopo il tampone positivo le sue condizioni sono sin da subito apparse gravi con febbre, tosse e insufficienza respiratoria. A nulla è servito il ricovero in ospedale. Il quadro clinico ha continuato a peggiorare, costringendo i medici sardi a trasferire il paziente in sub-intensiva, dove è stato sottoposto alla ventilazione con il casco. Ma proprio quando la situazione sembrava migliorare, le condizioni sono precipitate costringendo al ricovero in terapia intensiva e all'intubazione. Impossibile a quel punto il trasferimento al Cotugno di Napoli: il 63enne è morto nella struttura sanitaria di Sassari. Il caso dell'infermiere del Cotugno è un evento "singolare e sfortunato", ha detto a Il Mattino GIuseppe Fiorentino, primario di Pneumologia del Policlinico Monaldi di Napoli. La pensa così anche Fiorentino Fraganza, primario della rianimazione dell’ospedale napoletano.La doppia dose di vaccino Pfizer non ha protetto l’ex infermiere perché “l'infezione purtroppo coinvolge più fattori, la proteina spike è la principale chiave che il virus usa per infettare le cellule ma alcune varianti possono aggirare la porta blindata dall’immunità. Come un ladro le prova tutte e una volta entrato nelle cellule è difficile fermarlo”.Per il professore l’unico modo per tenere alta l’immunità contro la proteina spike è quello di ricorrere alla terza dose del vaccino, come già avviene in Israele.

https://it.sputniknews.com/20210822/usa-il-reverendo-jesse-jackson-e-la-moglie-ricoverati-per-covid-19-12607016.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia