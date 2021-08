https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-tony-blair-su-tutte-le-furie-imbecille-la-decisione-del-ritiro--12614622.html

Afghanistan, Tony Blair su tutte le furie: "imbecille" la decisione del ritiro

Afghanistan, Tony Blair su tutte le furie: "imbecille" la decisione del ritiro

Per il leader britannico che diede inizio alla guerra in Afghanistan il ritiro della coalizione è "tragico, pericoloso, inutile" e mette a rischio la... 22.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-22T17:50+0200

2021-08-22T17:50+0200

2021-08-22T17:51+0200

gran bretagna

politica internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/305/82/3058256_0:21:4180:2372_1920x0_80_0_0_213bed03a4f36d71821113c333f117a3.jpg

L'ex premier laburista Tony Blair rompe il silenzio e punta il dito contro il presidente Joe Biden per aver abbandonato l'Afghanistan. Una decisione "tragica, pericolosa ed inutile" che non è stata guidata dalla "grande strategia", piuttosto risponde ad uno "slogan politico imbecille" sulla fine delle "guerre per sempre". Nel documento pubblicato sulla pagina della sua fondazione, Blair sostiene che il ritiro non era necessario nell'interesse né della popolazione locale né dell'Occidente. L'ex leader difende le conquiste ottenute in Afghanistan in termini di democrazia, diritti civili e libertà grazie alle forze d'occupazione della coalizione a guida Usa. "Non proprio quello che speravamo o volevamo. Ma non niente. Qualcosa che vale la pena difendere. Vale la pena proteggere", sottolinea.La decisione politica alla base del ritiro fa pensare sia agli alleati che agli avversari che la "politica occidentale si sia spezzata. "Non sorprende dunque - osserva Blair - che amici e nemici si chiedano: è questo un momento in cui l'Occidente è in una ritirata epocale?".Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani* sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Al momento nel Paese è in atto una crisi umanitaria, con migliaia di sfollati di persone che stanno cercando di fuggire in seguito alla presa di potere da parte del gruppo estremista.Il premier britannico Boris Johnson riunirà questo martedì i leader dei Paesi del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-johnson-convoca-i-leader-del-g7-riunione-durgenza-martedi-12613110.html

janveer questa testa di cazzo epocale, insieme alle tre b (bush blair berlusconi), ancora parla... pezzo di merda... altre parole non trovo per definirlo... 0

1

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gran bretagna, politica internazionale