Afghanistan, Putin: "Non vogliamo che i guerriglieri entrino in Russia come rifugiati"

Afghanistan, Putin: "Non vogliamo che i guerriglieri entrino in Russia come rifugiati"

Il capo di stato russo si è espresso quest'oggi sulla questione dei profughi di guerra provenienti dall'Afghanistan.

La Russia non ha intenzione di permettere che individui facenti parte di gruppi estremisti facciano il proprio ingresso nel Paese sotto le mentite spoglie di rifugiati provenienti dall'Afghanistan.Ad affermarlo, quest'oggi, è stato il presidente russo Vladimir Putin.Il capo di stato russo ha sottolineato quindi che gli orrori che stanno avvenendo in Afghanistan sono ben familiari ai russi, che vi hanno asssitito nel corso degli anni Novanta e nella prima metà degli anni Duemila.Per tale motivo, Putin ha chiarito che il governo russo farà di tutto affinché gli stessi non si ripetano ancora una volta:Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Al momento nel Paese è in atto una vera e propria crisi umanitaria, con migliaia di sfollati di persone che stanno cercando di fuggire in seguito alla presa di potere da parte del gruppo estremista.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

FRANCO Come al solito Putin si presenta come il Leader più intelligente, longimirante ed amante del suo popolo. Invece noi siamo amministrati da gente che ci disprezza. Devo purtroppo dire che hanno ragione a disprezzarci considerato che ascoltiamo quello che dicono e all'occorenza li votiamo. 0

