https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-letta-corridoi-umanitari-e-g20-per-evitare-lo-sfacelo--12611190.html

Afghanistan, Letta: corridoi umanitari e G20 per evitare lo sfacelo

Afghanistan, Letta: corridoi umanitari e G20 per evitare lo sfacelo

Il vertice dei 20 deve diventare un "luogo importante" per "raddrizzare una situazione andata malissimo", ha detto il segretario del PD. Aiutare le ong rimaste... 22.08.2021, Sputnik Italia

afghanistan

politica internazionale

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12611944_0:0:2284:1284_1920x0_80_0_0_0ceac6a680e263b547ad0f280fd2eb4c.jpg

Enrico Letta, a margine della pre-agora del PD a Belluno, traccia le linee guida della strategia italiana sull' Afghanistan: impegno nel G20, corridoi umanitari e sostegno alle Ong che resteranno nel Paese."Noi abbiamo messo in campo una nostra campagna di mobilitazione per aiutare anche le ong che restano lì", ha aggiunto. "C'è bisogno che l'Ue faccia la sua parte sui corridoi umanitari e che il nostro Paese tramite il G20 riesca a raddrizzare questa situazione", conclude. Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani* sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Al momento nel Paese è in atto una vera e propria crisi umanitaria, con migliaia di sfollati di persone che stanno cercando di fuggire in seguito alla presa di potere da parte del gruppo estremista.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

RICCARDO CELLETTI Certo ci portiamo i terroristi in casa 0

afghanistan

afghanistan, politica internazionale