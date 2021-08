Afghanistan, l'allarme dell'ONU: 1 su 3 fa la fame, si rischia catastrofe umanitaria

https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-lallarme-dellonu-1-su-3-fa-la-fame-si-rischia-catastrofe-umanitaria-12610166.html

Nel suo report, la direttirce nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale ONU ha rilevato che un afghano su tre già oggi patisce la fame. 22.08.2021, Sputnik Italia

In seguito alla presa di potere da parte dei talebani, l'Afghanistan è destinato ad affrontare una "catastrofe assoluta con fame diffusa, persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato un urgente sforzo umanitario sulla scia del ritiro dal Paese degli Stati Uniti". A lanciare l'allarme è Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.Nel suo appello, la McGroarty ha esortato i leader mondiali a contribuire al piano di intervento in Afghanistan, Paese nel quale sarà necessario "portare rifornimenti nel Paese non solo in termini di cibo, ma anche di forniture mediche, di rifugi. Abbiamo bisogno di soldi e ne abbiamo bisogno ora".La funzionaria delle Nazioni Unite ha poi sottolineato che le conseguenze dal punto di vista umanitario potrebbero essere incommensurabili, qualora si dovesse tardare e la viabilità dovesse essere intaccata a causa delle intemperie invernali:Un afghano su tre già patisce la fameCitando gli ultimi dati a disposizione, la McGroarty ha ricordato che un afghano su tre si trova già in una condizione di fame, con oltre due milioni di minori a rischio malnutrizione.In questo senso, ad influire maggiormente è stata la siccità, che ha portato ad una riduzione del 40% della produzione di grano, oltre che ovviamente la svalutazione della valuta nazionale afghana.L'impatto del Covid-19 Tutto ciò senza ovviamente considerare l'impatto massiccio della pandemia di Covid-19, con i numeri delle infezioni che sono aumentati esponenzialmente.Ad oggi, sono circa 152.000 i casi di coronavirus rilevati in Afghanistan da inizio pandemia, a fronte di circa 7.000 vittime.La preoccupazione, tuttavia, è che tali cifre nella realtà dei fatti possano essere estremamente più alte, sospinte dall'escalation di violenza di queste ultime settimane.

