Afghanistan, l'aeroporto di Kabul sarà chiuso per 48 ore

In questo arco di tempo verrà effettuata l'evacuazione delle persone che si trovano già all'interno dell'hub. 22.08.2021, Sputnik Italia

L'aeroporto di Kabul resterà chiuso per 48 ore per evacuare tutti coloro che si trovano già all'interno del suo territorio.Lo riferisce l'agenzia Khaama Press con riferimento al Dipartimento di Stato USA.Allo stesso tempo vengono sengalate migliaia di persone in coda, radunatesi alle porte dell'aeroporto con l'intenzione di lasciare il Paese.Da parte loro, i talebani* hanno dichiarato di voler migliorare la situazione nelle prossime ore e facilitare le procedure di uscita dall'aeroporto.Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

raus jUEde Gli americani hanno già detto basta ai voli di afghani verso gli Usa. Perciò usano il loro sistema: fuori tutti e portate un saluto ai talebani. 0

afghanistan

