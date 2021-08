https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-di-maio-imprescindibile-evacuare-chi-ha-collaborato-in-italia-saranno-2500-12615210.html

Afghanistan, Di Maio: "Imprescindibile evacuare chi ha collaborato. In Italia saranno 2.500"

Già evacuati 1.600 in una settimana. Il ministro ha parlato delle priorità di Roma: difesa diritti, lotta a terrorismo e accesso umanitario. Si lavora a G20... 22.08.2021, Sputnik Italia

La prima delle priorità dell'Italia nello scenario afgano è la "messa in sicurezza degli afgani che hanno collaborato con la comunità internazionale" che è "imprescindibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Meeting di Rimini.Puntare su diritti e lotta a terrorismoLa seconda priorità dell'Italia è "il rispetto dei diritti individuali e civili, non possiamo tollerare che le conquiste di questi 20 anni vadano perse". La quarta priorità è l'accesso umanitario al Paese e quinto il "contrasto al terrorismo", perché l'Afghanistan "non deve diventare il paradiso per le organizzazioni terroristiche" e bisogna lavorare per interrompere la produzione di droga che è la "principale fonte di finanziamento" del terrorismo.Il G20 straordinarioIl ministro degli Esteri ha dichiarato che con il premier Mario Draghi sta lavorando all'iniziativa di un G20 straordinario sull'Afghanistan.Secondo Di Maio "se il G7, appena convocato, è importante per il coordinamento" con gli alleati, il G20 "vede al tavolo attori come Russia, Cina e India che rappresentano in questo momento un punto cruciale della strategia complessiva rispetto all'Afghanistan".Riflettere sugli errori dell'OccidenteIl ministro Di Maio ha aggiunto che l'Afghanistan "negli ultimi venti anni ha rappresentato una delle principali sfide per il sistema multilaterale".

