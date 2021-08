https://it.sputniknews.com/20210822/afghanistan-biden-in-meno-di-30-ore-evacuate-11000-persone-soffro-per-immagini-da-kabul-12617218.html

Afghanistan, Biden: "In meno di 30 ore evacuate 11.000 persone. Soffro per immagini da Kabul"

La priorità è di portare al più presto via gli americani dal Paese. Evacuazione difficile e qualcosa potrebbe andare storto, ha detto il presidente. 22.08.2021, Sputnik Italia

Dopo aver dichiarato di seguire da vicino la situazione dell'uragano Henri che ha toccato le coste orientali degli Stati uniti, il presidente americano Joe Biden ha annunciato i progressi del piano di evacuazione dall'Afghanistan, un piano "difficile e doloroso".Il presidente ha aggiunto di "soffrire per le immagini che arrivano da Kabul, le immagini delle persone in fuga spezzano il cuore".Per il presidente la "priorità resta quella di far uscire gli americani dal Paese nel modo più sicuro e più rapido possibile" e "ogni americano che vorrà tornare, tornerà a casa".I prossimi passi dell'evacuazioneIl presidente americano ha confermato che verranno usati anche voli commerciali per completare l'esfiltrazione degli americani e degli afgani, ma nessuno arriverà a Kabul e si tratterà di una partecipazione volontaria.Come annunciato oggi in giornata i voli commerciali serviranno per trasportare coloro che sono stati già evacuati da Kabul e si trovano in Paesi terzi.Biden auspica, però, di non dover prorogare oltre il 31 agosto la missione all'aeroporto di Kabul anche se si sta valutando. I Talebani? Non mi fidoIl presidente Biden è poi passato a parlare dei rapporti e dei contatti con i Talebani*. Per il numero uno della Casa Bianca il movimento è "in cerca di legittimità", ma bisognerà attendere i fatti.Grazie agli alleati, all'ItaliaIl presidente ha poi ricordato il lavoro di costante contatto con i Paesi alleati, come l'Italia, la Germania e la Spagna "che stanno dando un sostegno vitale all'operazione di evacuazione da Kabul". E a proposito del G7 straordinario in programma martedì, Biden ha spiegato che si parlerà anche della collaborazione nell'evacuazione di cittadini di altri Paesi.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

