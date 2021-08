https://it.sputniknews.com/20210821/uragani-grace-fa-rotta-verso-il-messico-mentre-henri-si-prepara-a-colpire-il-new-england-12596089.html

Uragani: Grace fa rotta verso il Messico mentre Henri si prepara a colpire il New England

Nonostante la stagione degli uragani non sia ancora ufficialmente iniziata, i primi fenomeni atmosferici di una certa entità hanno già iniziato a manifestarsi... 21.08.2021, Sputnik Italia

Dopo aver riacquisito forza nel Golfo del Messico, l'uragano Grace è destinato in queste ore ad abbattersi nuovamente sulle coste del Messico, mentre la tempesta tropicale Henri, data in continua crescita, si prepara a travolgere gran parte dello stato americano del New England.Nelle sue ultime comunicazioni, il Centro di monitoraggio uragani (NHC) degli Stati Uniti ha rivelato che Grace si sta attualmente "intensificando" a circa 200 km a est di Tuxpan, una città costiera nello stato messicano di Veracruz. I funzionari hanno rilevato una velocità massima del vento di 185 chilometri orari e hanno così contrassegnato Grace come ciclone di categoria 3.L'uragano Grace si era già manifestato lo scorso giovedì nella penisola dello Yucatán, vicino alla popolare destinazione turistica di Tulum, come tempesta di categoria 1, con venti a 145 chilometri orari.Henri pronto ad abbattersi sulle coste americaneTuttavia, mentre la concentrazione resta alta su Grace, i meteorologi stanno anche seguendo la l'evolversi della tempesta tropicale Henri, che sta acquisendo forza e dovrebbe scatenare il caos in tutta la regione del New England durante il fine settimana.Il Centro di monitoraggio uragano ha spiegato in un avviso che Henri dovrebbe "diventare un uragano" al più tardi nel corso della mattinata odierna per poi abbattersi "su Long Island o nel sud del New England" domenica.Con forti venti e forti piogge previste per gran parte dell'area, i funzionari lungo la costa del New England, specialmente a New York City, hanno esortato i residenti a rimanere in casa.

aidenzio Grace fai una piccola deviazione verso il parlamento italiano,la casa bianca,grazie adenzio 0

usa

