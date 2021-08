https://it.sputniknews.com/20210821/tokyo-2020-si-aggrava-la-situazione-sanitaria-a-3-giorni-dalle-paralimpiadi-12596212.html

Tokyo 2020, si aggrava la situazione sanitaria a 3 giorni dalle Paralimpiadi

Tokyo 2020, si aggrava la situazione sanitaria a 3 giorni dalle Paralimpiadi

Ad ammettere l'estremo peggioramento della situazione nella capitale nipponica è stato Hidemasa Nakamura, il Game delivery officer dei Giochi. 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T10:02+0200

2021-08-21T10:02+0200

2021-08-21T10:02+0200

mondo

tokyo

paralimpiadi

olimpiadi 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12510055_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_56720e0a3037d6e3f15b807fa8c29e9c.jpg

Ad appena tre giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Tokyo 2020, si fa sempre più preoccupante il quadro sanitario della capitale nipponica.Stando agli ultimi dati, a Tokyo i contagi da Covid giornaleiri sono quasi che triplicati rispetto allo scorso 23 luglio, giornata d'inizio dei Giochi olimpici.Se circa un mese fa si contavano poco meno di 2.000 nuove infezioni certificate, oggi questa cifra è salita fino a 5.405, con 25.000 casi accertati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore.Va ancora peggio per quanto riguarda i dati delle terapie intensive, che sono oltre quattro volte i numeri di un mese fa.Le Paralimpiadi si apriranno il prossimo martedì, 24 agosto, con circa 4.400 atleti provenienti da tutto il mondo pronti a gareggiare in competizione che si svolgeranno in gran parte a porte chiuse.

raus jUEde Non fatele, sono soldi buttati. Tanto non gliene frega niente a nessuno dei mutilati che gareggiano. Servono solo a pubblicizzare la cazzata inclusiva di Mattarella e della sua banda bellaciao post risorgimentale. 0

cheerful cent Diabete svolta Mi è stato diagnosticato il diabete per 4 anni e assumo insulina da molto tempo, il che non è una cura totale per il diabete. Mi sono imbattuto in una testimonianza di pazienti che sono stati curati dall'infezione verginale con la medicina a base di erbe del dottor Ahmed su una pagina di un blogger sulla salute durante la navigazione in Internet un giorno fedele, incluso l'indirizzo e-mail del medico. Ho contattato l'erborista e dopo molte discussioni mi ha inviato l'erboristeria tramite società di consegna che ho ricevuto 3 giorni dopo e con la prescrizione dell'erborista ho bevuto l'erboristeria per 21 giorni senza insulina e oggi grazie a Dio Onnipotente sono guarita dal diabete. Contatta il dottore Ahmed e guarisci attraverso la sua posta: drahmedusman5104@gmail.com o SMS su WhatsApp +12143027366. Ha cura per, virus dell'herpes, epatite, malattie cardiache Ipertensione, ictus e malattie del fegato. malattie cardiache e malattie del fegato 0

2

tokyo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tokyo, paralimpiadi, olimpiadi 2020