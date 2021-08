https://it.sputniknews.com/20210821/terremoto-ad-haiti-spagna-invia-30-tonnellate-di-aiuti-umanitari-12596500.html

Terremoto ad Haiti, Spagna invia 30 tonnellate di aiuti umanitari

Anche Madrid si è unita all'elenco di Paesi solidali nei confronti della piccola isola caraibica. 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T12:45+0200

La Spagna invierà sabato 30 tonnellate di aiuti umanitari ad Haiti, devastata dal recente terremoto.A renderlo noto nelle scorse ore, con un comunicato ufficiale, è stato il ministero degli Esteri di Madrid.Il carico umanitario comprende 21 tonnellate di materiale medico, teloni per rifugi, kit da cucina e strumenti per la pulizia dell'acqua, oltre a 10 tonnellate di aiuti inviati da diverse organizzazioni umanitarie iberiche, come la Croce Rossa spagnola, Azione contro la fame e Medici del mondo.Anche l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo ha stanziato 250.000 euro da destinare in aiuti per l'isola caraibica colpita dal sisma.Il terremoto ad HaitiIl 14 agosto, un terremoto di magnitudo 7,2 ha colpito Haiti, con un bilancio delle vittime che ha superato i 2.000 morti.Oltre 12.000 persone hanno riportato lesioni di diversa gravità e oltre 300 persone risultano ancora disperse.Molti paesi, tra cui Stati Uniti, nazioni membre dell'UE, Canada, Messico, Venezuela e Cuba hanno già inviato missioni umanitarie ad Haiti, ma secondo le autorità del paese fino a 600.000 haitiani necessitano ancora di assistenza emergenziale.

