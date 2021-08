https://it.sputniknews.com/20210821/stasera-la-luna-blu-ecco-come-e-dove-sara-possibile-ammirarla-12603016.html

Stasera la Luna blu, ecco come e dove sarà possibile ammirarla

Stasera la Luna blu, ecco come e dove sarà possibile ammirarla

Il 22 agosto, in Italia, sarà possibile assistere al cosiddetto fenomeno della Luna blu

2021-08-21T22:11+0200

2021-08-21T22:11+0200

2021-08-21T22:11+0200

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/9628365_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_5cacbc670afd34286fee201fe1d9ee07.jpg

Quando nella medesima stagione si assiste a quattro lune piene, la terza viene definita "blu". E' proprio questo il fenomeno che avremo la possibilità di osservare domenica prossima, 22 agosto.Ma cosa significa esattamente Luna blu? Innanzitutto, è bene specificare che tale aggettivazione non corrisponde ad una particolare tinta del nostro satellite.L'apparente colore bluastro può infatti essere determinato da catastrofi, come l’eruzione di un vulcano da catastrofi, come l’eruzione di un vulcano, che fa sì che le particelle di polvere e ceneri esalate, avendo una grandezza maggiore della frequenza della luce rossa (circa 0,6 micron), ne modifichino apparentemente il colore.Perché si chiama Luna blu?E' per questo motivo che, per indicare questa luna ‘extra’, nel mondo anglosassone è entrato in uso il nome 'Luna Blu’.Si tratta dunque di un evento particolare, insolito ma non di certo raro, e che si ripete circa ogni due anni e mezzo: il prossimo, infatti, sarà nel 2024.Dove sarà possibile osservarla?La Luna, per l'occasione, si presenterà brillante e illuminerà il cielo insieme a Giove e Saturno, ambedue nel periodo di massima visibilità.Il fenomeno potrà essere osservato, meteo permettendo, ad occhio nudo da tutta Italia; inoltre, sarà possibile ammirarlo grazie alle immagini in diretta del Virtual Telescope , che saranno trasmesse sul Canale Scienza & Tecnica dell'Ansa a partire dalle ore 20:30.Nel corso della trasmissione, il particolare effetto sarà fatto 'sfilare' su Roma e sui suoi monumenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech