https://it.sputniknews.com/20210821/solo-tre-studenti-e-un-lauto-stipendio-la-ricerca-dellinsegnante-per-la-remota-fair-isle-12603850.html

Solo tre studenti e un lauto stipendio: la ricerca dell’insegnante per la remota Fair Isle

Solo tre studenti e un lauto stipendio: la ricerca dell’insegnante per la remota Fair Isle

Circa 65mila euro l’anno per abitare e lavorare sull’isola dove vivono soltanto 60 persone. La docente che ha insegnato per oltre 30 anni: è un posto... 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T23:19+0200

2021-08-21T23:19+0200

2021-08-21T23:19+0200

gran bretagna

istruzione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/12606030_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_820ebecd0a9ccbfc7a51f357873778ee.jpg

Un’offerta di lavoro insolita quanto allettante quella che arriva da una delle isole più remote del Regno Unito, Fair Isle, che fa parte dell’arcipelago scozzese delle Shetland Island. Uno stipendio da circa 65mila euro lorde per insegnare a tre studenti in tutto. Ma con una clausola: bisogna trasferirsi sull’isola dove vivono appena 60 persone.“Se sei un insegnante che desidera un completo cambiamento di scenario su un’isola veramente speciale, questo potrebbe essere il lavoro che fa per te”, recita l’annuncio che è apparso sul blog delle Shetland Islands, che hanno una popolazione di 23mila persone.Un lavoro da insegnante e nello stesso tempo da “preside”, come spiega l’annuncio che parla di 35 ore a settimana e un incentivo per le zone remote, previsto dalla legge britannica.L’ex insegnante lascia dopo oltre 30 anniIl quotidiano locale ha intervistato anche la docente che dal 1992 ha lavorato nella Fair Isle Primary School, Ruth Stout, che è andata in pensione.Dopo 35 anni di carriera e l’inizio dell’insegnamento a Londra, la professoressa Stout ha raccontato di aver “amato insegnare” sulla Fair Isle dove ha anche trovato marito.Per la professoressa Stout il lavoro più impegnativo è stato quello di preparare i bambini per il gran giorno quando dovranno lasciare l’isola e andare al liceo Anderson di Lerwick.

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

gran bretagna, istruzione