Sanitari non vaccinati in Toscana, 140 rischiano il blocco per la linea dura dell'Asl

Sanitari non vaccinati in Toscana, 140 rischiano il blocco per la linea dura dell'Asl

Gli operatori sanitari, appartenenti all'area dell’Asl Toscana Centro, rischiano la sospensione dal lavoro per la mancata vaccinazione contro il Covid. 21.08.2021, Sputnik Italia

140 operatori sanitari appartenenti all'area Asl Toscana Centro (Firenze, Pistoia, Prato, Empoli e alcuni comuni del Pisano) verranno sospesi dal lavoro a causa della mancata vaccinazione contro il Covid. I destinatari riceveranno a breve l’accertamento di inadempienza.Secondo quanto riportato da La Nazione, gli individui sono stati identificati dalla Regione sulla base dell’anagrafe vaccinale tra coloro che non hanno fornito, su richiesta, una adeguata giustificazione alla mancata vaccinazione.Questo passo rappresenta una stretta da parte dell'Asl, causata anche dal caso dell'infermiera 60enne di Pistoia non vaccinata che avrebbe contagiato cinque pazienti ricoverati nel reparto di chirurgia d’urgenza e due colleghi.Sindacati: personale non sufficiente, necessario garantire la copertura dell'organicoI sindacati della Funzione pubblica non sono entrati nel merito delle decisioni prese dai singoli operatori o dall'azienda, ma richiedono che possa essere garantita l'assistenza ai cittadini."Non possiamo fare a meno di nessuno. Già sono pochi, e tutti indispensabili. Sospendere i non vaccinati potrebbe significare aprire una voragine negli ospedali di tutta la Toscana dove gli organici sono già ridotti all’osso e talvolta non sufficienti" ha affermato Roberto Rossi di Cgil.

toscana, coronavirus in italia, vaccinazione in italia