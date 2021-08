https://it.sputniknews.com/20210821/roma-spara-al-vigilante-che-gli-nega-laccesso-al-supermercato-ricercato-no-mask-12597465.html

Roma, spara al vigilante che gli nega l'accesso al supermercato: ricercato no mask

Il proiettile ha mancato la guardia giurata e ha colpito la vetrata del supermercato Eurospin di zona Finocchio. L'uomo è ricercato per tentato omicidio. 21.08.2021, Sputnik Italia

E' caccia all'uomo che ha tentato di uccidere una guardia giurata che non gli ha permesso di entrare senza mascherina in un supermercato. I fatti sono avvenuti venerdì sera poco dopo le otto a Roma, all'Eurospin di via Corleone in zona FInocchio, secondo quanto riporta il Messaggero. "Non può entrare senza mascherina", avrebbe intimato il vigilante all'uomo che tentava di accedere al supermercato senza il dispositivo anti-covid. Il no mask si è dunque allontanato a bordo di uno scooter per poi tornare armato di pistola e sparare all'agente di sicurezza da un'auto Smart. Dopo aver sparato il colpo, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. E' tutt'ora ricercato dalle forze dell'ordine per tentato omicidio. Fortunatamente il proiettile ha mancato il bersaglio, finendo contro la vetrata del supermercato, andata in frantumi. Sulla scena del crimine è stato ritrovato il bossolo sparato dagli uomini della polizia Scientifica.

nikita Cari politici.......spero vi state rendendo conto che state portando la gente alla esasperazione. 6

raus jUEde Evidentemente un tossico alla ricerca di zucchero per calmare l' astinenza. Il no mask non centra una beata mazza. 5

