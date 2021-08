https://it.sputniknews.com/20210821/roma-lospedale-tiburtino-sara-intitolato-a-gino-strada-12599011.html

Roma, l'ospedale Tiburtino sarà intitolato a Gino Strada

La Regione accoglie la proposta del sindaco M5s di Guidonia che nei giorni scorsi aveva scritto a Nicola Zingaretti. 21.08.2021, Sputnik Italia

Il nuovo ospedale Tiburtino sarà intitolato a Gino Strada, il medico e fondatore di Emergency morto lo scorso 13 agosto. La regione Lazio ha accolto con favore la proposta del sindaco di Guidonia, Michel Barbet, che nei giorni scorsi aveva scritto al presidente Nicola Zingaretti per proporre l'intitolazione del nosocomio che sorgerà a Tivoli. "Conosciamo tutti l’impegno ed il lavoro del medico e fondatore di Emergency, scomparso di recente, nel salvare vite umane e costruire ospedali negli scenari di guerra in tutto il mondo", aveva scritto Barbet in un post di Facebook. "Penso che il modo migliore per omaggiarlo - prosegue - sia proprio intitolare alla sua memoria l’ospedale che sorgerà sul nostro territorio". Il bando per la progettazione del nuovo ospedale è stato pubblicato nei giorni scorsi. La procedura vale 9.369.583,21 euro per un costo complessivo che ammonta a 159 milioni e 380 mila euro per la realizzazione dell’intera struttura. Il finanziamento è già previsto nella programmazione dell’edilizia sanitaria dalla Regione. La struttura sarà costituita da 347 posti letto, 100 in più rispetto all'attuale. Sarà dotato di attrezzature e tecnologie sanitarie d’avanguardia per le quali sono previsti circa 25 milioni di euro di investimenti, e di una superficie destinata all'elisoccorso del 118.

