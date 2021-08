https://it.sputniknews.com/20210821/onlyfans-dal-1-ottobre-addio-ai-contenuti-sessualmente-espliciti-12599700.html

OnlyFans, dal 1 ottobre addio ai contenuti sessualmente espliciti

OnlyFans, dal 1 ottobre addio ai contenuti sessualmente espliciti

Dal 1 ottobre stop alle foto a carattere esplicito

2021-08-21T14:56+0200

2021-08-21T14:56+0200

2021-08-21T14:56+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/10277354_612:0:2390:1000_1920x0_80_0_0_10f32054d424fe35c851688c02ba19b5.jpg

Con una mossa a sorpresa OnlyFansha annunciato che a partire da ottobre vieterà i contenuti sessualmente esplicit sul proprio sito.La piattaforma streaming, divenuta nota per i contenuti spinti pubblicati dai suoi content creator, ha chiarito che la decisione di modificare le linee guida è arrivata in seguito alle richieste ricevute da parte di "partner bancari e fornitori di pagamenti".Il cambiamento è di quelli che si faranno sentire, soprattutto perché finora OnlyFans aveva sostanzialmente basato il proprio successo sui contenuti destinati ad un pubblico adulto.Rivolgendosi ai propri creator, il team di OnlyFans ha chiarito che i creator continueranno ad essere autorizzati a rilasciare contenuti contenenti nudità, purché essi siano coerenti con le nuove politiche di utilizzo del sito.Recentemente OnlyFans era finita al centro di uno scandalo, sollevato da un reportage dell'editorialista del New York Times, Nicholas Kristof, secondo cui Visa e Mastercard avevano minacciato un'esclusione dei loro servizi per i navigatori della piattaforma streaming.Che cos'è OnlyFansFondata nel 2016, OnlyFans è una piattaforma streaming che conta circa 130 milioni di utenti e un guadagno da oltre 5 miliardi di dollari divisi per i suoi 'creatori'. Gli ultimi dati sul fatturato netto, parlavano di un raddoppio dei guadagni, dagli $ 1,2 miliardi stimati per il 2021 a $ 2,5 miliardi per il 2022. Tali cifre, ora, andranno ovviamente riviste al ribasso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo