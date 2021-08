https://it.sputniknews.com/20210821/luzbekistan-registra-il-vaccino-russo-sputnik-v-12601778.html

L'Uzbekistan registra il vaccino russo Sputnik V

Lo si apprende da un documento ufficiale pubblicato dal governo di Tashkent. 21.08.2021, Sputnik Italia

Anche l'Uzbekistan si è aggiunto alla lista dei Paesi che hanno approvato con procedura d'emergenza il vaccino Sputnik V.In un documento ufficiale è stato affermato che il siero sviluppato in Russia sarà prodotto nel Paese asiatico.Il vaccino Sputnik VL'11 agosto scorso la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik V, sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".Il vaccino è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell'organismo si basa su un adenovirus umano. Il vaccino viene somministrato due volte, in un intervallo di 21 giorni. All'inizio di febbraio uno studio pubblicato dalla rivista Lancet ha confermato che l'efficacia dello Sputnik V è vicina al 92%.Sputnik V è stato autorizzato per l'uso di emergenza in circa 60 paesi con una popolazione totale di oltre 1,5 miliardi di persone.

