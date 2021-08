https://it.sputniknews.com/20210821/la-spagna-nega-lo-scalo-tecnico-alle-navi-militari-russe-nel-porto-di-ceuta-12605189.html

La Spagna nega lo scalo tecnico alle navi militari russe nel porto di Ceuta

Il quotidiano El Pais aveva precedentemente riportato che il ministero degli Esteri spagnolo non ha permesso alle navi da guerra russe di approdare al porto di Ceuta, sulla costa settentrionale dell'Africa.Secondo il quotidiano, la Russia ha chiesto il permesso per il 18-20 agosto per la grande nave antisommergibile "Vitseadmiral Kulakov" e il rimorchiatore "Altai". Il ministero della Difesa spagnolo non ha visto ostacoli all'emissione del documento, ma il ministero degli Esteri del Regno ha chiesto a Mosca l'obiettivo finale della campagna e alla fine ha respinto la domanda.Inoltre, aggiunge la portavoce, sorprende quel fatto che le autorità spagnole abbiano reso possibile che i dettagli dell'episodio fossero divenuti di dominio pubblico attraverso i media centrali del Paese.L'ultima volta in cui navi militari russe (l'incrociatore missilistico della Flotta del Nord Marshal Ustinov", accompagnato da una nave di rifornimento e un rimorchiatore) sono entrate nel porto di Ceuta per il rifornimento di carburante è stato nel novembre 2018. Prima del 2018, erano due anni che le navi della Marina russa non entravano a Ceuta: nell'ottobre 2016 tre navi, tra cui la portaerei "Admiral Kuznetsov", dirette verso le coste della Siria, si erano rifiutate di fare scalo in questo porto spagnolo. Prima, il ministero degli Esteri spagnolo, in relazione alle informazioni in suo possesso sulla possibilità che queste navi stessero partecipando a sostegno delle azioni militari in Aleppo, aveva chiesto chiarimenti all'ambasciata russa a Madrid.La Spagna nel 2022 ospiterà il vertice tra i capi di Stato e di governo dei Paesi della Nato.

