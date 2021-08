https://it.sputniknews.com/20210821/la-compagnia-aerea-ita-decolla-ma-e-a-rischio-la-continuita-territoriale-sui-voli-per-la-sardegna-12604670.html

La compagnia aerea Ita decolla, ma è a rischio la continuità territoriale sui voli per la Sardegna

I residenti rischiano di perdere la “continuità territoriale” che consente di avere prezzi calmierati per Roma e Milano. Si cerca una soluzione provvisoria in... 21.08.2021, Sputnik Italia

La nuova Alitalia, Ita, è pronta a partire, ma il percorso della compagnia aerea ha già davanti a sé il primo ostacolo: le rotte verso la Sardegna e l’accordo per i prezzi agevolati per i residenti con la Regione.La cosiddetta “continuità territoriale”, infatti, rischia di scomparire, perché Ita, in nome della discontinuità chiesta dalla Commissione europea, non può ereditare rotte, biglietti e accordi dalla vecchia Alitalia.La soluzione ponteIn attesa di poter attivare il bando internazionale per garantire la continuità territoriale si cercano soluzioni per i mesi invernali.La gara internazionale, infatti, prevede un iter di un anno in cui i residenti sardi resterebbero scoperti.Nel frattempo la Regione Sardegna dovrà pubblicare un bando, con procedura d’emergenza, per riassegnare le sei rotte che uniscono gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero con quelli di Fiumicino e Linate.

