Ischia, Carabinieri interrompono festa abusiva in discoteca con 200 persone: 2 fermi

I due denunciati sono accusati di violazione della normativa in materia di pubblici spettacoli e di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. 21.08.2021, Sputnik Italia

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno interrotto una festa in una discoteca abusiva, alla quale stavano parteciapndo oltre 200 persone.Quasi tutti i partecipanti sono stati identificati dalle forze dell'ordine e due persone sono state denunciate a piede libero.Si tratta del legale rappresentante della società, di 75 anni, e di un 39enne che fungeva da persona delegatoa per l'evento, una 39enne.Entrambi dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per violazioni alle normative in materia di pubblici spettacoli e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.La scorsa settimana le forze dell'ordine avevano disposto la chiusura di tre discoteche nel riminese, dove erano state completamente ignorate le disposizioni anti-Covid.

